​«Золото» казахстанского ветерана

Когда-то он побеждал на классической дистанции 42 км 195 м, с годами все чаще стал выступать на трассах покороче, но результаты у него зачастую все такие же высокие, а время, показанное на них, – победное.

Вот и в новозеландском Окленде на Всемирных играх ветеранов, которые сегодня там набирают ход, наш земляк громко напомнил о себе, выиграв полумарафон в возрастной группе от 70 до 74 лет. 20 км он преодолел за 1 час 42 минуты и 14 секунд. В квартет сильнейших вместе с чемпионом из Казахстана вошли хозяе­ва соревнований – новозеландцы Грэхем Шарп и Кристофер Литлевуд, проигравшие Туйтебаеву более 10 и около 20 минут соответственно. Четвертое время показал россиянин Вячеслав Емелин – 2:01.23. Всего в этой возрастной категории за награды на полумарафоне боролись 14 участников, 11 из которых добежали до финиша.

Во Всемирных играх ветеранов-2017 участвуют более 25 тыс. спортсменов из более чем ста стран. Они разыгрывают медали в 28 видах спорта.