Свежий выпуск Золото Когадыра Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

Этим и начало заниматься ТОО «Central Asia Gold Production» при поддержке государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». К месту добычи уже протянута 12-километровая линия элект­ропередачи с подстанцией и внутриплощадочными сетями, построены дробильно-агломерационный комплекс, гидрометаллургический цех с лабораторией, накопительно-аварийные пруды, склад для хранения ядовитых веществ. К сегодняшнему дню в проект инвестировано около 3,5 млрд. тенге.

Из золотосодержащей руды здесь будут получать сплав «Доре» (в нем – 15% других металлов). И уже к концу будущего года, а может, и раньше, товарищество известит страну о первых 500 кг добытого золота.

Новое производство – событие для Кордайского района чрезвычайно приятное. Каждый второй из 200 работающих на руднике – местный житель. Средняя ежемесячная зарплата – 148 тыс. тенге. Трудятся по вахтовому методу, для этого в безлюдной степи построили вахтовый поселок со всеми удобствами, куда людей доставляет специальный автобус.

Отличное трехразовое питание – за счет компании. Молодое предприятие старается жить заботами района: очищает от снега местные дороги, собирает в школу ребятишек из малообеспеченных семей, даря им все необходимое для занятий. И старается не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.