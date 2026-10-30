Золото на 227 млн тенге пытались вывезти из Шымкента в Турцию

Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Граждане Узбекистана пытались незаконно вывезти драгоценный металл в Турцию через аэропорт Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа.

Около 2,8 кг золота стоимостью 227,8 млн теңге конфисковали в доход государства до вынесения приговора. Решение принято по ходатайствам Главной транспортной прокуратуры.

Подозреваемые объявлены в международный розыск. Досудебные расследования продолжаются.