Золото на 227 млн тенге пытались вывезти из Шымкента в Турцию

Закон и Порядок

Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Граждане Узбекистана пытались незаконно вывезти драгоценный металл в Турцию через аэропорт Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа.

Около 2,8 кг золота стоимостью 227,8 млн теңге конфисковали в доход государства до вынесения приговора. Решение принято по ходатайствам Главной транспортной прокуратуры.

Подозреваемые объявлены в международный розыск. Досудебные расследования продолжаются.

 

#граница #Генпрокуратура #золото

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