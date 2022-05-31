Происшествия
Золото на 5 млн тенге украл ради онлайн-ставок житель ВКО

В полицию по факту кражи обратилась директор одного из павлодарских ИП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установлено, 27-летний ранее судимый житель Восточно-Казахстанской области подозревается в том, что в одном из магазинов по улице Жусупа, украл из-под прилавка два лотка с золотыми изделиями на 5 миллионов тенге.

"В ходе проведения специальных мероприятий установлено, что подозреваемый после кражи направился в Семей, где и был задержан павлодарскими оперативниками. Золотые изделия подозреваемый успел сбыть, а вырученные деньги потратил, делая онлайн-ставки в одной из букмекерских контор", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В полиции отметили, что у мужчины изъята золотая печатка и 350 тысяч тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК. Мужчина взят под стражу.

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Прерванный полет
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
Завершена аккредитация наблюдателей
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
За взятку – под стражу
Право было одно – работать до изнеможения
Ливень, авария и протесты
По заслугам – награды
Сквозь струны столетий
Тот день, что год кормит…
В начале всего – слово
Звуки марша раздаются
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Происшествия
Несколько вузов "заминировали" лже-террористы в Актюбинской…
Происшествия
Сломали кресты, закрасили памятники: стало известно, кто ис…
Происшествия
Выбил зубы и бил головой об асфальт 9-летнего обидчика свое…
Происшествия
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]