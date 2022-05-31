Золото на 5 млн тенге украл ради онлайн-ставок житель ВКО

В полицию по факту кражи обратилась директор одного из павлодарских ИП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установлено, 27-летний ранее судимый житель Восточно-Казахстанской области подозревается в том, что в одном из магазинов по улице Жусупа, украл из-под прилавка два лотка с золотыми изделиями на 5 миллионов тенге.

"В ходе проведения специальных мероприятий установлено, что подозреваемый после кражи направился в Семей, где и был задержан павлодарскими оперативниками. Золотые изделия подозреваемый успел сбыть, а вырученные деньги потратил, делая онлайн-ставки в одной из букмекерских контор", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В полиции отметили, что у мужчины изъята золотая печатка и 350 тысяч тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК. Мужчина взят под стражу.