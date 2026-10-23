Золото начинается с работы

Одним из главных героев чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, на днях завершившегося в Лас-Вегасе (США), стал казахстанец Мерей Базарбаев.­ Вчера в Алматы ему устроили торжественную встречу в аэропорту. На пути к золоту­ в весовой категории до 57 кг Мерей победил прошлогоднего чемпио­на, а в финале завершил схватку на туше. За четырьмя победами на американских коврах стоит работа тренеров и умение спорт­смена выполнить задуманное в самый ответственный момент.

Встреча с одним из наиболее серьезных соперников ждала Базарбаева уже в 1⁄8 финала. Американец Люк Лилледаль приехал защищать титул чемпиона мира U23, завоеванный годом ранее. Мерей выиграл со счетом 3:1 и продолжил путь по турнирной сетке. Следом казахстанец победил представителя Франции Расула Галбураева – 13:2, а в полуфинале не отдал ни одного балла японцу Дайто Кацумэ – 7:0.

В решающем поединке Базарбаев встретился с турецким борцом Бекиром Кесером. Финал закончился досрочно: при счете 8:0 казахстанец одержал победу на туше и стал чемпионом мира. В трех заключительных схватках его соперники суммарно набрали лишь два балла – результат, который говорит об уверенно пройденной турнирной дистанции.

Базарбаев продолжил успех Ризабека Айтмухана, который в 2024 году в албанской Тиране­ принес казахстанской вольной борьбе первое золото чемпио­натов мира U23, победив в категории до 97 кг. Теперь на высшую ступень пьедестала поднялся­ представитель легчайшего веса. Для Мерея этот титул стал серьез­ной заявкой на дальнейший рост, а для болельщиков – поводом с надеждой следить за его следующими выступлениями.

О подготовке к этому успеху рассказал тренер сборной Казахстана­ U23 и личный наставник чемпиона Еркебулан Кешубаев. Перед мировым первенством спортсмен прошел учебно-тренировочные сборы в Осетии. Там работали над физическими качествами, техникой и тактикой, уделяя отдельное внимание психологической устойчивости. По словам наставника, Мерей ответственно относился к занятиям и выполнял поставленные задачи.

«За каждым результатом стоит большая работа. Мы уделяли внимание всем составляющим подготовки: физической вынос­ливости, техническому мастерству, тактике и психологической устойчивости», – отметил Кешубаев.

Особое место в рассказе тренера занимает встреча с Лилледалем. Против такого соперника недостаточно одной физической готовности: необходимы выдерж­ка, тактическая грамотность и способность быстро принимать решения на ковре. Базарбаев сумел навязать свою борьбу и добиться нужного результата. Как считает наставник, подобные победы укрепляют уверенность спортсмена и помогают почувствовать, что он способен претендовать на самые высокие места. Сильной стороной Мерея Кешубаева называют умение действовать первым номером, задавать темп и использовать возможности для набора баллов. Однако столь же важно сохранять концентрацию до завершения поединка. На чемпионате мира борец придерживался тренерских установок и грамотно действовал в сложных ситуациях.

«В борьбе нельзя выходить на ковер с мыслью, что победа уже у тебя в руках. Необходимо­ выполнять свою работу от первой до последней секунды, бороться за каждый балл и не терять концентрацию», – подчеркнул тренер.

В характере воспитанника наставник выделяет трудолюбие, дисциплину и желание развиваться. Одного таланта для большого спорта недостаточно – нужно ежедневно тренироваться, прислушиваться к замечаниям, разбирать ошибки и извлекать уроки не только из поражений, но и из побед. Золотая медаль в Лас-Вегасе стала важным итогом этой совместной работы.

Кешубаев отдельно отметил вклад в подготовку Базарбаева Эдуарда Базрова – тренера команды DAR Team, известного работой с казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым. По словам наставника Мерея, опыт специалиста и непосредственное участие в тренировочном процессе помогли добиться результата. Практическую помощь оказал и Бейбит Ыстыбаев – трехкратный победитель республиканского турнира по казахской борьбе «Қазақстан барысы». Кешубаев убежден: за чемпионским титулом стоит труд многих людей, передающих свои знания и помогающих борцу раскрыть возможности.

Не менее существенны организационные условия – полноценные сборы, медицинское сопровождение и практика встреч с сильными соперниками. За содействие в подготовке Кешубаев поблагодарил Республиканскую федерацию борьбы, Министерство туризма и спорта, отметил поддержку управления спорта Алматы, городской федерации борьбы под руководством Омара Алие­ва, СШВСМ и ЦПОР.

Победа Базарбаева дополнила успешное выступление казах­стан­цев на мировом первенстве. В трех стилях борьбы сборная завоевала семь наград: три золотые, одну серебряную и три бронзовые. Два чемпионских титула, серебро и две бронзы принесли представители греко-­римского стиля, еще одну бронзовую медаль – женская сборная. Мерей поднялся на высшую ступень пьедестала в соревнованиях вольников.

Теперь чемпиону предстоит восстановление, разбор выступ­ления и возвращение к тренировкам. По словам Кешубаева, титул дает дополнительную мотивацию, но не отменяет ежеднев­ной работы. Следующие соревнования потребуют новой подготовки: настоящий уровень спортсмена определяется способностью подтверж­дать мастерство на протяжении многих лет.

Внимание казахстанских любителей борьбы вскоре переключится на Астану, где с 24 октября по 1 ноября пройдет чемпионат мира среди взрослых. Кешубаев надеется, что домашний турнир принесет болельщикам новый повод для радости. Успех Базарбаева в Лас-Вегасе уже стал одним из таких поводов и важным шагом в карьере самого борца.