Золото рейтинга – у «Астана ЭКСПО-2017»

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Рысты АЛИБЕКОВА
Организационный комитет Национального бизнес-рейтинга объявил о завершении построения общегосударственных рейтингов предприя­тий республики по итогам 2013–2014 годов. Ранжирование компаний в бизнес-рейтинге происходит на основе официальных данных государственной статистики. Рейтинг представляет собой независимую комплексную программу рейтингования предприятий на основе их финансово-экономических показателей. Основная цель – стимулирование предприятий и предпринимателей, которые вносят значительный вклад в экономику страны путем оплаты налогов, отчислений в социальные и пенсионные фонды, создания новых рабочих мест.
По итогам Национального бизнес-рейтинга НК «Астана ЭКСПО-2017» по критерию «Налог на добавленную стои­мость» заняла первое место среди предприятий в своей категории и второе место в номинации «Суммарная номинация» по сумме мест четырех видов налога – «Налог на добавленную стоимость», «Индивидуальный подоходный налог», «Корпоративный подоходный налог» и по критерию «Социальный налог».
Следует отметить, что данный рейтинг показывает привлекательность предприятия для инвесторов и банков, информирует партнеров о состоянии компании, способствует становлению честной и открытой конкуренции на рынке.
Национальный бизнес-рейтинг Казахстана является членом Союза национальных бизнес-рейтингов, в который входят рейтинговые организации Казахстана, России, Беларуси, Украины, Грузии и Азербайджана. Союз выделяет успешные компании, присваивая каждой из них место в рейтинге.

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