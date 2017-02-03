​«Золото» Шымбулака

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Еще перед началом индивидуаль­ного турнира по дисциплине «могул» было понятно, что борьба за медали развернется нешуточная: участие в нем приняли известные атлеты из Казахстана, Австрии, России. Конкуренцию им составили спортсмены Франции, Великобри­тании, Китая, Украины и Чехии. Между тем в ходе официальной тренировки лучшие результаты показали признанные лидеры казахстанской сборной – Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд. По мнению специалистов, 90% можно было ставить на их победу.

...В этот день на Шымбулаке стоя­ла благоприятная для стартов солнечная погода. Как отмечали фристайлисты, превосходным было и состояние трассы, которая не уступает по качеству лучшим мировым стандартам. Удобные трамплины и могулы (бугры), идеально уложенный снег. Наши атлеты были на пике формы, им оставалось лишь порадовать болельщиков своим мастерством.

По итогам квалификационного отбора у мужчин вперед вырвались казахстанцы Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков и россиянин Сергей Шимбуев. К сожалению, еще два отечественных спортсмена – Александр Геберт и Константин Горлачев – в финал не прошли. Среди женщин лучший балл (67,06) набрала Юлия Галышева, вторую и третью позицию заняли россиянки Елизавета Безгодова и Анастасия Первушина. Впрочем, это были ожидаемые результаты, поскольку Юлия – действующий чемпион Универсиады-2015 и входит в двадцатку лучших могулисток общего зачета текущего розыгрыша Кубка мира. А Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков – также золотой и серебряный призеры предыдущих Студенческих игр.

В женском и мужском финалах борьбу продолжили 24 участника. Наша звездочка Юлия Галышева безупреч­но выполнила весьма сложные сальто и набрала наивысший балл – 73,8. Тем самым она защитила свой титул, став двукратной чемпионкой Универсиады. «Серебро» с результатом 62,13 завоевала российская могулистка Анастасия Первушина, тройку призеров замкну­ла австрийка Катарина Рамзауэр. У мужчин же победу праздновал Дмитрий Рейхерд, на втором и третьем местах оказались соответственно Сергей Шимбуев (Россия) и Павел Колмаков (Казахстан). В итоге в один соревновательный день Шымбулак внес в копилку отечественной сборной две золотые и одну бронзовую награды!

Сразу после церемонии награждения медалистов обступили отечественные и зарубежные журналисты.

– Я рада, что смогла преодолеть волнение и безупречно откатала свою программу прыжков, которую готовлю и для следующих стартов, – выдохнула Юлия. – Трасса на Шымбулаке – не из легких, соперники тоже были сильными. Тем сладостнее победа, посвящаю ее родным-близким, ну и, конечно же, всем казахстанцам!

– Горд, что принес Казахстану золотую медаль! – воскликнул после победного заезда одноклубник Юлии Дмитрий Рейхерд. – На старте были небольшие сложности, но главное – не «перегорел», сосредо­точился и финишировал без ошибок. Безусловно, выступление на родине придавало сил, эти ощущения мы уже испытывали на Азиатских играх в 2011 году. Услышав, как скандируют болельщики: «Алға, Қазақстан!», я понял, что не могу подвести земляков.

На итоговой пресс-конференции тренер казахстанских могулистов Елена Круглыхина отметила хорошую подготовку своих подопечных. По ее словам, Юлия и Дмитрий реализовали весь свой потенциал, а Павлу Колмакову, занявшему третье место, еще есть куда расти. В могуле судьи оценивают сложность прыжков, эстетику спуска на лыжах, скорость схода и приземление. Во всех этих категориях наши спорт­смены превзошли соперников, показав отличную гибкость и хорошую концентрацию.

Что касается Дмитрия Рейхерда, он, несмотря на восьмилетний перерыв, набрал форму и стал конкурентом для одного из лидеров мирового фристайла канадца Майкла Кингсбери, который сейчас тщательно следит за выступлениями казахстанца. Любопытно, что трое наших призеров – воспитанники усть-каменогорской школы, имеющей в своем арсенале специальную методику подготовки. За 15 лет выступлений на международной арене спортсмены из Восточного Казахстана достигли множества престижных наград.

Впрочем, они еще не сказали своего последнего слова на Универсиаде. Уже сегодня атлеты поборются за призовые места в параллельном могуле.

Пожелаем же им удачи!