«Золото» в Загребе

25-летний казахстанский спортсмен Магжан Шамшадин впервые в карь­ере стал победителем турнира серии Grand Slam по дзюдо в хорватском городе Загребе.

Магжан завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг. В решающей схватке Шамшадин одолел опытного дзюдоиста Вон Джон Кима из Южной Кореи. Ранее в полуфинале казахстанский спортсмен победил француза Максима Мерлена приемом «иппон». Бронзовые медали достались японцу Генки Коге и грузину Георгию Сардалашвили. Отметим, что это первая золотая медаль Магжана на турнирах серии Grand Slam. В 2015 году Магжан становился чемпионом мира среди юниоров.

Казахстан на турнире в Загребе представляют следующие спортсмены: выступающие в весе до 60 кг Маг­жан Шамшадин и Нурдаулет Аманкосов, до 66 кг – Елдос Сметов и Алмас Галымов, до 73 кг – Ерлан Серикжанов, до 81 кг – Бекадил Шаймерденов и Абылайхан Жубаназар, до 90 кг – Ермахан Ануарбеков и Ерсултан Музаппаров, до 100 кг – Нурлыхан Шархан и свыше 100 кг – Еламан Ергалиев и Адиль Оразбаев. В женскую сборную вошли выступающая в весе до 48 кг Галия Тынбаева, до 52 кг – Салтанат Султанбекова, до 57 кг – Бахыт Кусакбаева и до 78 кг – Аруна Жангельдина.