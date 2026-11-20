Стоимость драгметалла опустилась ниже $3 550 впервые с 2 сентября 2025 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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По данным на 07:12 времени Астаны, цена на золото составляла $3 538,3 за тройскую унцию.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $3 550 за тройскую унцию впервые с 2 сентября 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 07:07 времени Астаны, стоимость золота снижалась на 5,28%, до $3 544,4 за тройскую унцию. К 07:12 времени Астаны стоимость фьючерса ускорила снижение до $3 538,3 за тройскую унцию (-5,44%).