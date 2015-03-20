Золотое кольцо Востока

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Фото Сергея Сурова
Аналогичное мероприятие проводилось на востоке страны и в прошедшем году с участием представителей зарубежных стран. В этот раз, как и в прошлый, на выставку приехали гости из соседних приграничных регионов: Алтайского края, КНР, а также из Республики Кореи.

– Создание Таможенного союза значительно упростило процедуру пересечения государственных границ, что не могло не активизировать туристический обмен между нашими странами, – считает Борис Ларин, секретарь международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай».

Члены барнаульской делегации во время официальной встречи с акимом ВКО Даниалом Ахметовым, проходившей до начала выставки, обсудили дальнейшие пути экономического сотрудничества между регионами. Как известно, Восточному Казахстану в прошедшем году передана эстафета председательствования в МКС "Наш общий дом – Алтай". Большую часть времени занял разговор о реализации ряда совместных туристских проектов. В связи с этим российские партнеры, как, впрочем, и китайские, проявляют большой интерес к подготовке международной выставки "ЭКСПО-2017". Туристский потенциал Алтая в дни ее проведения, безусловно, будет весьма востребован многочисленными гостями из-за рубежа.

По итогам выставки в Усть-Каменогорске, в которой приняли участие ведущие предприятия Восточного Казахстана, в том числе строительные компании, подписан меморандум между акиматом ВКО, АО "НК "Астана-ЭКСПО" и Министерством по инвестициям и развитию в сфере туризма. Порядка десяти восточноказахстанских товаропроизводителей скрепили подписями документ о сотрудничестве с генеральным подрядчиком "Астана-ЭКСПО".

Осуществлять поставку высококонкурентоспособной продукции на строительные площадки ЭКСПО-2017 будут ТОО "Казахкабель", завод "Кэмонт", Усть-Каменогорский завод полиэтиленовых труб, ТОО "Казахцемент", "Восток-Универсал" и многие другие.

– Подобное сотрудничество позволит максимально привлечь к реализации крупнейшего национального проекта малый и средний бизнес, последовательно повышать долю казахстанского содержания и, конечно же, поможет развитию региона, – отметил заместитель председателя правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Алмас Джаманбеков.

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