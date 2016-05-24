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​«Золотое крыло» – шаг к большой сцене
Валентина ФИРОНОВА

Как отметил лауреат конкурса 1992 года, председатель жюри «Жас қанат-2016» Медеу Арынбаев, мнение всех членов жюри совпало, и Парасат Отан признан лучшим единогласно.

Парасат любит петь с раннего детства и считает, что победа в престижном конкурсе стала для него важным шагом к большой сцене. Не теряют надежды на успех и другие конкурсанты. Как известно, в песенное сос­тязание вступили 14 исполнителей, а в финал прошли шестеро. Лау­реатами конкурса также стала группа «Үш жүз» из Караганды и Айбек Даулет­калиев из Уральска. Помимо трех главных призов участники получили и утешительные от спонсоров.

Следует отметить, что перед началом финального тура конкурсанты побывали в столичном акимате. Заместитель акима Ермек Аманшаев поинтересовался их дальнейшими планами, поделился воспоминаниями о песенном телешоу и в завершение спел с гостями песню «Айттым сәлем, Қаламқас».

А вечером участников ждал грандиозный финал и гала-концерт, на котором выступили гости конкурса, известные казахстанские артисты Бакыт Шадаева, Мадина Садвакасова, Маржан Арапбаева, Майра Даулетбак, Нурлан Абдуллин, Медеу Арынбаев, Жанар Дугалова, Нуржамал Усенбаева, Ерлан Кокеев и группа «К7».

Как сообщили в пресс-центре «Жас қанат-2016», второй конкурсный день прошел под знаком мистических совпадений. Например, в кастинге «Шаг к мечте», который проводится для претендентов на участие в конкурсе в следующем году, с одинаковой суммой баллов победили Тамирис Жангазинова из Алматы и группа Astana A’Capella. Они автоматически стали участниками «Жас қанат-2017».

У лидеров – финалистов нынешнего года Айзады Алимбековой из Шымкента и Нуржана Оразова из Актобе также набралась одинаковая сумма баллов. В финал прошли Жалгас Султанов из Астаны, Айбек Даулеткалиев из Уральска и Парасат Отан из Семея, ставший «золотым» победителем. Кроме того, неожиданным решением жюри и зрительного зала в честь юбилея конкурса группе «Үш жүз» добавили три балла, тем самым предоставив заветный билет в финал. В итоге «Үш жүз» стала обладателем «Серебряного крыла».

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