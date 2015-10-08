Свежий выпуск
Золотое наследие
Юрий ЛИ, Кызылорда
В текущем году особое признание заслужили 12 трудовых династий Приаралья, среди которых семьи рыбаков и животноводов, медиков и библиотекарей. У многих победителей общий трудовой стаж исчисляется веками, как, например, у семьи Байсагуловых, уже пятое поколений которой трудится в железнодорожной отрасли. Их династия состоит из 37 работников стальных магистралей, общий трудовой стаж которых исчисляется 744 годами. Славно потрудились и семья железнодорожников Бад­раковых из Жалагашского района – 600 лет, династия потомственных педагогов Жуматаевых из Кармакшинского района – 530 лет.
Тепло поздравив собравшихся с Днем труда, аким области Крымбек Кушербаев выразил большую признательность членам трудовых династий за особый вклад в повышение авторитета человека труда и своих профессий.
– В наше время пропаганда людей труда и честного заработка как никогда важна. Продолжатели дела отцов и дедов служат наглядным примером для подрастающего поколения. Надеюсь, что в будущем ваши ряды пополнят представители новых профессий – программистов, судей, строителей, нефтяников, – подчеркнул руководитель области, награж­дая представителей знатных династий и отличившихся тружеников.
В свою очередь выступившие победители конкурса отметили значительные достижения страны и региона.
– Нас радуют большие позитивные сдвиги в медицине, строительство новых современных больниц и поликлиник, улучшение показателей в сфере здравоохранения. В нашей семье 19 медиков, еще двое студентов учатся на врачей. Нам создали все условия для успешной работы, – сказал представитель династии Шынтас Зетов, поблагодарив руководство страны и региона за пристальное внимание к решению вопросов развития системы здравоохранения.
Поздравили победителей и артисты областной филармонии, подготовив замечательный праздничный концерт.

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