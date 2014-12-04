Золотовалютные резервы страны выросли в 2014 году на 10,3% Экономика 618 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Золотовалютные резервы Национального банка выросли с начала года на 15,8%, а ЗВР страны в целом – на 10,3%. Об этом сообщила пресс-служба НБ РК, передает Kazpravda.kz.



По оперативным данным, ЗВР Нацбанка только в ноябре увеличились на 1,2% – до $28,6 млрд. Международные резервы страны в целом в прошедшем месяце также выросли на 0,3% и составили в итоге $105,4 млрд. При этом доля активов Нацио­нального фонда в иностранной валюте в страновой копилке, по предварительным данным, составляет $76,8 млрд.



