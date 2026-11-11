Золотовалютный запас прочности

Финансовый рынок
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Международные резервы принято считать одним из показателей финансовой устойчивости государства. За семь истекших лет их совокупный объем в республике, включая валютные активы Национального фонда, увеличился на 45,4%, достигнув 129,3 млрд долларов.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Золотовалютные резервы особенно важны для стран, экономика которых зависит от экспорта сырья и колебаний мировых цен, поэтому наличие значительных накоплений помогает снизить риски, связанные с нестабильностью на внешних рынках. Для сравнения: в начале рассматриваемого периода – нулевых годов текущего века – их объем составлял около 88,9 млрд долларов. Таким образом, на сегодня финансовые накопления выросли более чем на 40 млрд долларов.

В Казахстане этот запас формируется из двух основных составляющих: золотовалютных резервов Национального банка и валютных активов Национального фонда. Несмотря на то что их часто объединяют в одном показателе, назначение у этих средств разное.

Золотовалютные резервы находятся в распоряжении Национального банка. Они включают монетарное золото, иностранную валюту и другие ликвидные активы. Их основная задача – поддерживать финансовую стабильность, обеспечивать выполнение внешних обязательств и при необходимости использоваться для операций на валютном рынке.

Национальный фонд выполняет нес­колько иную функцию. Он был создан для накопления части нефтяных доходов и снижения зависимости государственного бюджета от колебаний сырьевых цен. В благоприятные периоды фонд позволяет сохранять часть поступлений, а при ухудшении экономической ситуации его средства могут использоваться (и используются) для поддержки бюджета.

При этом активы фонда не лежат без движения. Значительная их часть инвестируется в зарубежные финансовые инструменты, что позволяет получать инвестиционный доход и распределять риски между различными рынками.

По официальным данным Нацио­нального банка, на конец 2025 года золотовалютные резервы страны дос­тигли 65,4 млрд долларов. Это на 19,6 млрд долларов, или 42,8%, больше, чем годом ранее. Валютные активы Национального фонда составили еще 63,9 млрд долларов, увеличившись за год на 5,1 млрд. В совокупности они и обеспечили показатель в 129,3 млрд долларов.

Особенно заметным оказалось увеличение стоимости золотых резервов. На конец 2025 года монетарное золото в международных резервах оценивалось в 47,2 млрд долларов против 23,8 млрд годом ранее. Таким образом, значительная часть прироста золотовалютных резервов была связана с переоценкой золота на фоне повышения его рыночной стоимости.

Это важный момент: увеличение резервов не всегда означает, что государство получило сопоставимую сумму новых доходов. Стоимость накоплений меняется в зависимости от мировых цен на золото, валютных курсов и результатов инвестирования. Поэтому при оценке финансового положения страны необходимо учитывать не только общий объем активов, но и причины его изменения.

В июне 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев принял отчет Национального банка, в ходе которого обсуж­дались результаты денежно-кредитной политики, состояние резервов и управление активами Национального фонда. Там Президент особое внимание уделил финансовой стабильности и снижению инфляции. То есть наличие крупных резервов имеет значение и для международной оценки Казах­стана. Так, рейтинговое агентство Fitch Ratings в июне 2026 года подтвердило суверенный кредитный рейтинг респуб­лики на уровне BBB со стабильным прогнозом. Среди факторов, поддерживающих рейтинг, агентство отметило значительный объем международных резервов и сравнительно низкую долговую нагрузку государства.

Для иностранных инвесторов это один из признаков способности страны выполнять финансовые обязательства даже при ухудшении внешнеэкономической ситуации. Вместе с тем резервы не устраняют все риски: многое зависит от состояния государственного бюджета, уровня инфляции, валютного рынка и общей экономической политики.

Отдельный вопрос – использование средств Национального фонда. С одной стороны, его накопления помогают финансировать важные государственные расходы. С другой – чрезмерная зависимость бюджета от трансфертов может привести к постепенному сокращению средств, предназначенных в том числе для будущих поколений.

Например, в нынешнем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил новые задачи по использованию накопленного финансового потенциала страны.

– Теперь мы должны направить этот мощный потенциал на модернизацию инфраструктуры, развитие каждого региона страны, – заявил Глава государства.

Президент сообщил, что до конца 2029 года на масштабную инфраструктурную модернизацию из Национального фонда планируется направить около 6,5 трлн тенге. Средства предполагается использовать для строительства социальных, транспортных и инженерных объектов.

При этом расходы на развитие инфраструктуры должны сочетаться с сохранением долгосрочной устойчивости фонда. Ведь его задача заключается не только в поддержке экономики сегодня, но и в формировании финансовых накоплений на будущее.

С 2024 года средства Национального фонда также используются в рамках программы «Нацфонд – детям». Часть инвестиционного дохода фонда ежегодно начисляется детям – гражданам Казахстана. По достижении совершеннолетия накопления можно будет направить на оплату образования или улучшение жилищных условий. Программа позволяет связать доходы от национальных ресурсов с долгосрочными потребностями населения.

#Нацбанк #фонд #ЗВР

Популярное

Все
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Казахстанская делегация приняла участие в совместном заседании ОДКБ
Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,5%
Дорога без препятствий
Традиции культурного взаимодействия
В центре внимания – Послание
Сегодня важно быть финансово грамотным
Движущая сила сельской экономики
Фермеры обменялись опытом
Встреча сквозь века
Важный шаг к открытости миру
В Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала
Будем дружить театрами
Миллиарды – на газификацию
Мастер мысли, наставник мышления
Социальное государство: от конституционного принципа к конкретным решениям
Они не боятся будущего – они его создают
Школьник из Астаны прочитал 800 книг
Колоссальная динамика
Все начинается с семьи
Дорога в меднорудный край
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Разговор о будущем страны: Послание Главы государства обсудили в Qarmet
Дональд Трамп признал победу демократов на выборах в США
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Бриллианты подешевели на фоне роста запасов
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
От банковских резервов к инвестициям: на площадке партии «Әділет» обсудили финансирование экономики
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Финсектор Казахстана вступил в этап ускоренной технологичес…
Плюсы безналичных платежей
Многоуровневая система контроля
Банки откроют «исламские окна»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]