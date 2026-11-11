Золотовалютный запас прочности

Международные резервы принято считать одним из показателей финансовой устойчивости государства. За семь истекших лет их совокупный объем в республике, включая валютные активы Национального фонда, увеличился на 45,4%, достигнув 129,3 млрд долларов.

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Золотовалютные резервы особенно важны для стран, экономика которых зависит от экспорта сырья и колебаний мировых цен, поэтому наличие значительных накоплений помогает снизить риски, связанные с нестабильностью на внешних рынках. Для сравнения: в начале рассматриваемого периода – нулевых годов текущего века – их объем составлял около 88,9 млрд долларов. Таким образом, на сегодня финансовые накопления выросли более чем на 40 млрд долларов.

В Казахстане этот запас формируется из двух основных составляющих: золотовалютных резервов Национального банка и валютных активов Национального фонда. Несмотря на то что их часто объединяют в одном показателе, назначение у этих средств разное.

Золотовалютные резервы находятся в распоряжении Национального банка. Они включают монетарное золото, иностранную валюту и другие ликвидные активы. Их основная задача – поддерживать финансовую стабильность, обеспечивать выполнение внешних обязательств и при необходимости использоваться для операций на валютном рынке.

Национальный фонд выполняет нес­колько иную функцию. Он был создан для накопления части нефтяных доходов и снижения зависимости государственного бюджета от колебаний сырьевых цен. В благоприятные периоды фонд позволяет сохранять часть поступлений, а при ухудшении экономической ситуации его средства могут использоваться (и используются) для поддержки бюджета.

При этом активы фонда не лежат без движения. Значительная их часть инвестируется в зарубежные финансовые инструменты, что позволяет получать инвестиционный доход и распределять риски между различными рынками.

По официальным данным Нацио­нального банка, на конец 2025 года золотовалютные резервы страны дос­тигли 65,4 млрд долларов. Это на 19,6 млрд долларов, или 42,8%, больше, чем годом ранее. Валютные активы Национального фонда составили еще 63,9 млрд долларов, увеличившись за год на 5,1 млрд. В совокупности они и обеспечили показатель в 129,3 млрд долларов.

Особенно заметным оказалось увеличение стоимости золотых резервов. На конец 2025 года монетарное золото в международных резервах оценивалось в 47,2 млрд долларов против 23,8 млрд годом ранее. Таким образом, значительная часть прироста золотовалютных резервов была связана с переоценкой золота на фоне повышения его рыночной стоимости.

Это важный момент: увеличение резервов не всегда означает, что государство получило сопоставимую сумму новых доходов. Стоимость накоплений меняется в зависимости от мировых цен на золото, валютных курсов и результатов инвестирования. Поэтому при оценке финансового положения страны необходимо учитывать не только общий объем активов, но и причины его изменения.

В июне 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев принял отчет Национального банка, в ходе которого обсуж­дались результаты денежно-кредитной политики, состояние резервов и управление активами Национального фонда. Там Президент особое внимание уделил финансовой стабильности и снижению инфляции. То есть наличие крупных резервов имеет значение и для международной оценки Казах­стана. Так, рейтинговое агентство Fitch Ratings в июне 2026 года подтвердило суверенный кредитный рейтинг респуб­лики на уровне BBB со стабильным прогнозом. Среди факторов, поддерживающих рейтинг, агентство отметило значительный объем международных резервов и сравнительно низкую долговую нагрузку государства.

Для иностранных инвесторов это один из признаков способности страны выполнять финансовые обязательства даже при ухудшении внешнеэкономической ситуации. Вместе с тем резервы не устраняют все риски: многое зависит от состояния государственного бюджета, уровня инфляции, валютного рынка и общей экономической политики.

Отдельный вопрос – использование средств Национального фонда. С одной стороны, его накопления помогают финансировать важные государственные расходы. С другой – чрезмерная зависимость бюджета от трансфертов может привести к постепенному сокращению средств, предназначенных в том числе для будущих поколений.

Например, в нынешнем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил новые задачи по использованию накопленного финансового потенциала страны.

– Теперь мы должны направить этот мощный потенциал на модернизацию инфраструктуры, развитие каждого региона страны, – заявил Глава государства.

Президент сообщил, что до конца 2029 года на масштабную инфраструктурную модернизацию из Национального фонда планируется направить около 6,5 трлн тенге. Средства предполагается использовать для строительства социальных, транспортных и инженерных объектов.

При этом расходы на развитие инфраструктуры должны сочетаться с сохранением долгосрочной устойчивости фонда. Ведь его задача заключается не только в поддержке экономики сегодня, но и в формировании финансовых накоплений на будущее.

С 2024 года средства Национального фонда также используются в рамках программы «Нацфонд – детям». Часть инвестиционного дохода фонда ежегодно начисляется детям – гражданам Казахстана. По достижении совершеннолетия накопления можно будет направить на оплату образования или улучшение жилищных условий. Программа позволяет связать доходы от национальных ресурсов с долгосрочными потребностями населения.