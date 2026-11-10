Золотой дубль «Ордабасы»

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Шымкентский клуб поставил победную точку в футбольном сезоне Казахстана. Вслед за чемпионским титулом «Ордабасы» завоевал и Кубок страны, разгромив в финале кызылординский «Кайсар» со счетом 4:1.

Фото: ФК «Ордабасы»

Решающий матч состоялся 7 ноября на стадионе «Туркестан Арена». Соперники подошли к нему с совершенно разными достижениями: «Ордабасы» уже стал чемпио­ном страны, тогда как «Кайсар» завершил первенство на последнем месте и покинул Премьер-лигу. Впрочем, финал есть финал, и кубковые встречи не раз преподносили сюрпризы. Но не на этот раз.

Шымкентцы сразу взяли игру под контроль. Уже на седьмой минуте Султанбек Астанов открыл счет, а на 41-й норвежский нападающий Бьорн­ Йонсен удвоил преимущество. И после перерыва команда молдавского специалиста­ Андрея Мартина не стала играть на удержание результата. На 60-й минуте ганский полузащитник Давид Абагна довел счет до разгромного, а еще через 11 минут Эльхан Астанов забил четвертый мяч. Лишь на 84-й минуте португалец Агостиньо Азеведо сумел провести гол престижа.

Таким образом, «Ордабасы» впервые оформил золотой дубль, выиграв в одном сезоне чемпионат и Кубок Казахстана. Сам кубковый трофей­ достался шымкент­цам в третий раз. И это убедительное подтверждение того, что команда по праву стала сильнейшей в отечественном­ футболе по итогам года.

Особой похвалы заслуживает главный тренер Андрей­ Мартин. Под его руководством шымкентцы не только добились результата, но и продемонстрировали атакую­щий, уверенный футбол. И если чемпионство стало наградой за стабильность на длинной дистанции, то кубковый финал превратился в яркую демонстрацию силы.

Между тем уже определился соперник «Ордабасы» в борьбе за первый трофей следующего сезона. В матче за Суперкубок Казахстана шымкентцы встретятся с серебряным призером чемпионата – алматинским «Кайратом». По предварительной информации, поединок состоится 28 февраля 2027 года на «Астана Арене».

Но главные ожидания болельщиков связаны, конечно, с выступлением команды на меж­дународной арене. Будущим летом «Ордабасы» предстоит стартовать в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Клуб, перешедший в частные руки, имеет серьезные амбиции. Обсуждается и переименование клуба в «Орду», что может сделать его бренд более лаконичным и узнаваемым, в том числе за рубежом. И теперь болельщики хотят увидеть, на что способна наша «Орда» в противостоянии с европейскими клубами. Золотой дубль – прекрасное завершение сезона, но еще лучше, если он станет началом новой, глобальной истории успеха.

#футбол #Кубок Казахстана #«Ордабасы»

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