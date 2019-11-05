​Золотой дубль от «Мерседеса»

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Дмитрий Норкин

На автодроме COTA завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира «Формула-1» – Гран-при США. Ее победителем стал пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас, второе мес­то досталось его напарнику – британцу Льюису Хэмилтону, а тройку лучших замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

При этом Хэмилтон благодаря этому финишу стал чемпионом мира 2019 года досрочно. Феноменален этот результат еще и тем, что Льюис стал шестикратным победителем первенства планеты! Уже в следующем сезоне британец может повторить рекорд гонок, который все еще чис­лится за знаменитым немецким гонщиком Михаэлем Шумахером, который в свое время 7 раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета самых масштабных автогонок. К тому же если Хэмилтон продолжит свою карьеру, а этому в принципе ничего не мешает, то со временем он может стать самым титулованным пилотом мира.

Сам Льюис Хэмилтон так прокомментировал завоевание шес­того чемпионского титула:

– Это потрясающе, если честно. Сегодня была сложная гонка, а вчера у нас был не менее тяжелый день. Валттери проделал отличную работу, я поздравляю его. Я не знал, будет ли это возможно, но работал так усердно, как только мог здесь и вместе с командой на базе. Мои мама, папа, мачеха и отчим – вся моя семья здесь. Это честь для меня – быть здесь с этими великими людьми. Когда мне было 6 или 7 лет, мой отец сказал мне никогда не сдаваться, и это наш семейный девиз. Я старался изо всех сил, надеялся, что смогу победить сегодня, но не мог сделать это на своих шинах. Сколько чемпионатов я еще могу выиграть? Не знаю, но чувствую себя свежо, мы продолжим атаковать в следующих гонках, – приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.

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