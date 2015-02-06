Золотой дуплет казахстанцев 650 Юрий ЛИФИНЦЕВ

А ведь схожий золотой дуплет в ходе студенческих игр-2015 мы уже наблюдали: в первый день состязаний в Штребке Плесо (25 января) наша команда записала в турнирную таблицу две награды высшей пробы – биатлонистки Алины Райковой и лыжницы Анастасии Слоновой. И вот прошло десять дней, зимняя универсиада как бы начинается заново, но с другими видами спорта. А результат для студенческой делегации Казахстана все тот же – феноменальный!

Впрочем, такой исход и ожидался. Мастера фристайла из многих стран вышли на трассы могула, а это – ударный зимний вид спорта в Казахстане. В предварительной заявке у нас значились несколько участников зимних Олимпийских игр 2014 года, которым в Сочи, прямо скажем, не повезло. И прежде всего – с судейской добропорядочностью, объективностью в ходе выставления оценок.

Юлия Галышева из Восточного Казахстана не так давно выиграла свою первую медаль (бронзовую) на чемпионате мира по параллельному могулу, в ее домашней коллекции наград два «золота» 7-х зимних Азиатских игр и несколько разноцветных трофеев с этапов Кубка мира. И вот в Гранаде 22-летняя спортсменка подтвердила статус одной из сильнейших могулисток мира, выиграв первое место. Ее оценка – 66,00 баллов. Посильную конкуренцию студентке Казахской академии спорта и туризма оказали россиянка Марика Пертахия (2-е мес­то, 59,90) и Со Джон Хва (Южная Корея, 3-е место, 47,58).

А затем в финале выступили мужчины. Здесь борьбу за первое место повели наши Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд. Рассказывая о них, можно несколько раз повториться: как и Юлия Галышева, Колмаков и Рейхерд участвовали в сочинской Олимпиаде, оба тоже из Усть-Каменогорска и учатся в КазАСТ. В Гранаде успех сопутствовал 18-летнему Павлу Колмакову, выигравшему с результатом 72,45 балла золотую медаль. Дмитрий Рейхерд уступил немного – 68,73 – и стал серебряным призером универсиады. Бронзовая медаль вручена россиянину Сергею Шимбуеву – 62,11 балла.

После такого успеха сборная Казахстана, имеющая 5 золотых и 5 серебряных медалей, закрепилась в неофициальном командном зачете на втором месте. Впереди с большим отрывом идут студенты России, а места с третьего по пятое с отставанием от казахстанцев на три золотые медали – у команд Германии, Польши и Украины.



