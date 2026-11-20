фото предоставлено А.Гаркавцом

Линейка времени

Согласно последним радиоуглеродным исследованиям, зафиксированное послание появилось за 187 лет (±26 лет) до нашей эры, то есть это древнейший образец тюркского рунического письма.

Национальная комиссии по делам ЮНЕСКО­ продвигала в международные списки целую серию уникальных объектов исторического и культурного наследия Казахстана. Это петроглифы Жетысу и Каратау, подземные мечети Мангистау, объекты Устюрта и Шелкового пути, Жаркентская мечеть и Вознесенский собор, рукописи Абая и первая нотная запись оперы «Кыз-Жибек», элементы нематериального наследия, включая ою-өрнек и эпос «Алпамыс батыр»... Но в Азиатско-Тихоокеанский региональный реестр ЮНЕСКО «Память мира» отобраны только два объекта – коллекция печатных изданий выдающегося степного мыслителя, поэта, историка и этнографа Машхур-Жусупа Копеева и знаменитая тюркская руническая надпись на серебряной чаше из Иссыкского кургана, найденная в 1970 году рядом с захороненным там человеком – Алтын адамом, как назовут его позже.

– Эти руны – «золотой гвоздь» в истории тюркской письменности, означающий, что первая надпись на ней появилась за 187 ±26 лет до нашей эры, – говорит доктор филологических наук, тюрколог Александр Гаркавец, чья монография «Тайны надписей» легла в обоснование решения ЮНЕСКО.

Напомним: под понятием «золотой гвоздь» (в международной практике – Global Stratotype Section and Point) под­разумевается официально утвержденный мировой стандарт, или «Линейка времени», отмечающая точную границу между геологическими эпохами.

Благодаря Александру Гаркавцу содержание оригинального текста на чаше известно всему ученому миру – «Qïz-er, ičiŋ, oqu-sünügü čezib, ⁄ köčü aŋsaġ». В переводе на русский: «Дева-герой, выпей, когда мы, отторочив стрелы и копья, будем поминать кочевку». До этого над его расшифровкой ученые бились почти полвека, но все предложенные варианты оспаривались как неубедительные из-за бросающейся в глаза неестественности.

… Все начиналось со ставшей сенсацион­ной вести о находке в Иссыкском кургане в апреле 1970 года серебряной чаши с нанесенным на нее руническим текстом. Габит Мусрепов, автор сценария историко-романтической драмы «Кыз-Жибек», услышав о ней, предложил использовать в фильме бутафорию с тюркской руникой. По описанию, которое содержится в книге специалиста-тюрколога, члена-корреспондента АН СССР Сергея Малова, на копию древней стелы-кулпытас (указательный камень посреди степи) нанесли небольшую надпись, а также украсили рунами посох старейшины одного из родов и в них же пошло в первых кадрах название фильма. К этому приложили руку редакторы знаменитой киноленты – молодые литераторы Аскар Сулейменов и Олжас Сулейменов. По ходу дела Олжас попытался, воспользовавшись только что вышедшим «Древнетюркским словарем», сделать перевод надписи, которая сохранилась на серебряной чаше. В конце октября 1970 года он опубликовал в «Комсомольской правде» и в местных газетах свою версию толкования надписи: «Сын хана в двадцать три (года) умер, имя и слава (народа) обратились в прах ⁄ иссякли».

В адрес поэта понеслись письма от разгневанных читателей. Олжас Сулейменов напомнил об этом в «Аз и Я»: «...Авторы восприняли наше сообщение, прочтение и выводы как результат незнания «очевидных», «твердо установленных» положений. Как-то: орхоно-енисейское письмо возник­ло не раньше V–VI веков нашей эры на основе одного из позднейших иранских вариантов арамейского письма. Эта дата подтверждается незыблемыми в тюркологии авторитетами. Следовательно, иссыкскую надпись никак нельзя относить к тюркским рунам. Скорее всего, чаша с надписью занесена из стран, применявших арамейское письмо, вероятно, из Ирана, и случайно попала среди утвари в курганное захоронение. Таким образом, содержание надписи не должно отражать ситуацию, то есть это не эпитафия. Следует ожидать, что надпись содержит ираноязычный или семитский текст».

Так и случилось. Венгерский лингвист Янош Гарматта в 1999 году прочел ее по-ирански – на хотано-сакском диалекте: «Чаша должна содержать виноградное вино, добавлена приготовленная пища, (пусть да) приумножится для смертного. Затем туда добавлено приготовленное свежее масло».

Востоковеды Селахи Дикер и Эдуард Хуршудян предложили свои версии прочтения также на иранском языке, а россиянин Сергей Рябчиков – славянский вариант, который звучал так: «Сказочная лошадь, в ярости, стремление. Огонь, небесная тропа; поворачиваться, это пожар⁄верх; небо».

Линию тюркских чтений продолжил казахстанский ученый, крупный специалист в области руники Алтай Аманжолов. Его версия прочтения надписи на чаше, найденной возле человека, захороненного в Иссыкском кургане, звучит так: «Чужой, опустись на колени! (Да будет) у поколения пища». Как вариант: «Старший брат (это) очаг для вас! Незнакомец, преклонись! Потомство [пусть имеет] еду!» (фрагменты из монографии «Руноподобная надпись из сакского захоронения близ Алма-Аты»).

Такое прочтение модифицировал узбекский тюрколог Насимхон Рахмонов: «Если пища и родина будут далеко, друг останется внизу или Уташта хан станет хозяином».

Еще одна версия предложена на сайте кыргыза Рустама Абдуманапова «Центрально-Азиатский исторический сервер». Прочитав справа налево, сверху вниз и даже вверх ногами, он перевел надпись так: «Сак, испей ты клятву во имя народа! Слово донесет голос и славу восхваления эрена на небеса».

А ларчик просто открывался…

– Мне чтение тоже не очень удавалось, пока не посчастливилось исследовать саму эту чашечку воочию, с лупой в руках, а затем – по снимкам высокого разрешения, выполненным фотографом Национального музея РК Канатом Мусиным, – рассказывает тюрколог Александр Гаркавец. – Скрупулезное исследование артефакта показало, что надпись наносилась не штихелем, а закругленным концом лезвия стального ножа. При этом она не процарапывалась, а продавливалась, причем правой рукой и от себя. То, что делалось это не в один прием и не вполне уверенно, видно по характеру бороздок: они извилисты и прерывисты, вытесняемый металл сдвинут преимущественно влево и вперед. Острые углы и зигзаги букв, типичные для надписей в виде насечек и резьбы, превратились в плавные дуги поворотов ножа. Еще одна важная техническая деталь – неоднократные попытки нанести одни и те же элементы. Надпись производилась на месте захоронения, буквально на коленке. Так как чашечка малюсенькая, нож большой, а работа мелкая, то строку приходилось загибать – буквы прыгают, перекашиваются, промежутки становятся меньше, текст уплотняется. Из-за этого элементы символов зачастую дублируются, есть странные завитушки, словно неопытный гравер делал это чуть ли не впервые в жизни. Многое из этого хорошо про­сматривается на прорисовке, сделанной в 1978 году руководителем экспедиции, работавшей на Иссыкском кургане, Кималем Акишевым. Она мною уточнена в отношении не показанных ранее штрихов внизу и слева (верхний из двух элементов слева тюрколог Алтай Аманжолов принял за букву і) и первой буквы нижней строки, начертание которой, как я понимаю, содержит доработку и двойную правку. Правее нее на разном расстоянии друг от друга имеются еще несколько пробных вертикальных коротких штрихов. Здесь изображение намеренно увеличено. Реальный размер показан шкалой в сантиметрах.

Отбросив технические помарки и учтя перемены в написании символов в эпоху орхоно-енисейских рунических памятников, Александру Гаркавцу удалось получить две довольно четкие строки, идущие против часовой стрелки. Первая – ближе к краю чаши, вторая – по центру.

– Строки я набрал внешне несколько отличающимися стандартными тюркскими руническими символами шрифта Öztürk, иногда зеркальными или перевернутыми, но авторские версии правой буквы нижней строки все-таки пришлось перерисовать, – говорит ученый-тюрколог. – Определившись с направлением письма, я к своему собственному удивлению, как по учебнику, прочел древнетюркский текст:

Qïz-er, ičiŋ, oqu-sünügü čezib, köčü aŋsaġ.

То же самое казахской кириллицей:

Қыз-ер, ічің, оқу-сүнүгү чезіб,

көчү аңсағ.

На русском:

Дева-герой, выпей, когда мы,

отторочив стрелы и копья,

будем поминать кочевку.

А в переводе на казахский надпись звучит так:

Қыз-ер, ішің, оқ-сүңгү шешіп,

көшті аңсақ (еске түсірсек).

Впечатляет изящество грамматики. В этой эмоционально прочувствованной и абсолютно выверенной по содержанию фразе, символизирующей высокую мудрость единства мира живых с миром усопших, каждая частица несет максимальную смысловую нагрузку. Обращение краткое, без междометий и притяжательных оттенков. Призыв к общению через совместное испитие освященного напитка передан не грубо-императивно вроде іч – пей, а более интимно – ічің («выпей вот ты»). Так накоротке обращаются к кому-то одному в кругу присутствующих. Пауза. Далее – мир живых. Они отягощены бременем оружия, постоянных войн и мирской суеты. Снова винительный падеж оформлен аффиксом, что придает оттенок определенности.

Оқу-сүнүгү – «вот эти стрелы и копья, о которых ты знаешь». Не абстрактное оқ-сүнүк – «всякие стрелы и копья», а конкретные тяготы собравшегося народа, который, освободившись от повсе­дневных уз тривиальной жизни, может посвятить какое-то время общению с дорогим человеком, безвременно покинувшим этот мир. И далее – ключевое слово көч – «кочевка», переход в другую область, а, может, и в другой мир. Тоже в оформленном аффиксом винительном падеже. То есть не кочевка вообще, а та конкретная перекочевка, когда любимый человек покинул мир живых и перекочевал со своим скарбом в инобытие. Завершается поминальный стих утраченным многими современными тюркскими языками глаголом аң – вспоминать, напоминать, поминать – в условной форме первого лица множественного числа, объединяющей мир живых в едином порыве вселенской скорби по усопшим.

Язык межнационального общения

Это древнее тюркское изречение на серебряной чаше, пережившее тысячелетия, отражает, по словам Александра Гаркавца, изменение взгляда на загробный мир. Покойному уже не ставят в могилу продукты, посуду и вещи, которыми он пользовался. Плоть обратилась в прах. Поминающие обращаются к его бессмертной бесплотной душе, отделившейся от тела, тогда как в более древнем кыпчакском варианте еще неразделимы бой – тело, рост и җан – дух, душа.

– Я счастлив, что надпись наконец-то прочтена так легко и естественно, – подводит итог ученый. – И лишь одна мысль не дает покоя. Какая вдохновенная сила направляла руку автора надписи, чтобы на поставленной слева от усопшего чаше он выбрал именно ту часть, которая более чем за две тысячи лет не подверглась коррозии? Ведь вся остальная поверхность малюсенькой серебряной чаши вокруг надписи изъедена до дыр, а изумительный по своей духовности и поэтической красоте стих совершенно не затронут, словно написан недавно. Невольно вспоминается, что и знаменитый кыпчакский письменный памятник «Кодекс Куманикус» (невзрачный, написанный на бумаге не лучшего качества) чуть ли не один-единственный уцелел среди кучи отсыревших, истлевших и превратившихся в кирпичи пергаментных фолиантов в библиотеке Франческо Петрарки в заброшенной на столетия кладовке. Поразительно, но в 90–91 псалмах царя Давида в кыпчакском переводе 1575 и 1580 годов («Армяно-кыпчакский Псалтырь» – памятник средневековой тюркской письменности XVI века) говорится: «Kim dä tïnïptïr bolušluχundan ⁄ Kim ki dä turuptur bolušluχuna Biyiktäginiŋ, kölegäsi tibinä Teŋriniŋ köktä tïngay... Tüšsün ⁄ Tüškäylär yanïŋdan seniŋ miŋlär da tümänlär oŋuŋdan ⁄ saγïŋdan seniŋ, ki saŋa nemä ⁄ χaysï ki saŋa heč nemä yovuχlanmagaylar» – «Живущий с помощью ⁄ при поддержке Всевышнего под сенью Бога-Тенгри покоится... Пусть падет рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся».

Потрясает, по словам ученого, и другое: «Выходит, и до нашей эры в Великой Степи (основное захоронение на Иссыкском кургане, которое разграблено, архео­логи относят к V – началу IV века до н. э., а боковое, где найден Алтын адам и слева от него чаша, сделано через двести лет), в том числе среди ираноязычных саков, тюркский язык был языком межнационального общения, а для большинства ее обитателей – родным, как и во времена появления великих путешественников – Плано Карпини, Гильома Рубрука и Марко Поло.