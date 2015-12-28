Их знакомство, медицины и настойчивого, талантливого парня из небольшого села Акмолинской области, произошло в 1965 году. Болатбек Зиябекович поступил тогда в Целиноградский медицинский институт. В 1971 году он начал работу с клинической ординатуры по оториноларингологии, повышал квалификацию в ведущих вузах Казахстана, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Куйбышеве, защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации, заведовал детской и взрослой клиниками по направлению «ухо-горло-нос». И это лишь небольшой отрывок из биографии. А сколько людей «прошло» через руки Болатбека Зиябековича, сколько слов благодарности слышал он от своих пациентов! Оно и понятно, ведь врач проводит до 500 операций в год! При этом часть таких хирургических вмешательств до Б. Жусупова казахстанские хирурги не делали никогда.

Так, Болатбека Зиябековича коллеги называют «первооткрывателем» в удалении доброкачественных опухолей из гортани у детей. Сохранить голос ребенку при этом очень сложно. Врачи говорят, что это «высший пилотаж» для любого специалиста. В итоге за 5 лет Б. Жусупов сделал 36 таких операций! С умилением вспоминает он одну из своих подопечных – Зарину. Тогда ей было всего лишь 4 года. У девочки был отек гортани, который резко ограничивал поток воздуха в легкие. Спасти жизнь малышке удалось благодаря проведению трахеотомии, восстановившей просвет гортани. Сейчас Зарине уже почти 30. И у нее подрастает сын. На свадьбе девушки самым почетным гостем и даже свидетелем был не кто иной, как Болатбек Жусупов.

А еще доктор имеет патент на пять уникальных хирургических инструментов. Его изобретения теперь широко применяются в хирургической практике, щипцы и ложки для вырезания, дробления и прочих медицинских процедур сейчас активно используют во всех клиниках Казахстана и в России.

В 2005 году за успехи в области медицины Болатбек Зиябекович получил высшую награду хирурга – «Золотой скальпель». Имя врача также занесли в энциклопедию «Золотой фонд ученых Казахстана». К слову, в республике подобную награду из 1 100 лор-врачей на сегодня имеет только Болатбек Жусупов. Впрочем, лучшим себя он по-прежнему не считает.

– У нас много талантливых врачей. И я горжусь, что большая часть из столичных лор-специалис­тов – мои ученики, – говорит профессор. – Это и Серик Джандаев, и Гульмира Мухамадиева, и Ермек Имангалиев. Все они признанные доктора Астаны, в совершенстве владеют мастерством лечения и проведения лор-операций.

Но особенного внимания заслуживает, безусловно, академик Академии медицинских наук, Национальной академии наук РК Раис Тулебаев. Именно он, считает Б. Жусупов, поставил на ноги всю оториноларингологию Астаны и Казахстана. Благодаря выдающемуся ученому, которого, без преувеличения, можно назвать маршалом медицинских наук, многие из казахстанских врачей защитили диссертации, стали доцентами, профессорами. При этом уровень знаний наших докторов признан и на международном уровне.

– Коллеги из-за рубежа говорят о том, что мы серьезно «выросли» за последние годы. И большую роль, я думаю, в этом сыграла поддержка медицины со стороны государства, – подчеркивает Болатбек Зиябекович. – Многие из моих друзей из-за рубежа по-доброму завидуют нам, тому, что у нас такой Президент, который на постоянной основе работает над модернизацией медицины. Медорганизации пополняются новейшим оборудованием, а наши врачи и медсестры стали все чаще выезжать для обмена опытом на семинары, мастер-классы, курсы по повышению квалификации в другие страны.

За годы работы врач принял участие в нескольких научно-прак­тических конференциях международного уровня, мастер-классах ведущих врачей планеты в Израиле, России, Египте, Корее, Германии, Польше, написал порядка 200 научных статей. Б. Жусупов удостоен многочисленных почетных грамот, в том числе от имени министров здравоохранения РК, благодарности от Комиссии по правам человека при Президенте РК, нагрудных знаков «Қазақстан Республиқасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Құрметті ұстаз» и других.

Вместе с тем авторитетный специалист и уважаемый ученый Болатбек Жусупов – человек очень чуткий, отзывчивый друг и коллега, любящий и заботливый семьянин. Кстати, его супруга Роза Жапаровна тоже работает в медицине. Она главный внештатный фтизиатр управления здравоохранения Астаны, больше 15 лет возглавляла противотуберкулезный диспансер столицы. Имеет награды – ордена, нагрудные знаки, медали, неоднократно отмечалась почетными грамотами городского и областного управления здравоохранения, благодарственными письмами Президента РК. А единственный сын Болатбека Зиябековича Эрик долгое время работал дипломатом, он доктор философии по международному праву. Гордится Жусупов и своими внуками, старший из которых учится в техническом университете в Лозанне (Швейцария). Мальчишки свободно владеют несколькими иностранными языками. И это, уверен герой статьи, обязательно им пригодится, и каждый из них внесет свой вклад в развитие Казахстана.