​«Золотой» хирург

3663
Инеш БЕРЖАНОВА

Их знакомство, медицины и настойчивого, талантливого парня из небольшого села Акмолинской области, произошло в 1965 году. Болатбек Зиябекович поступил тогда в Целиноградский медицинский институт. В 1971 году он начал работу с клинической ординатуры по оториноларингологии, повышал квалификацию в ведущих вузах Казахстана, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Куйбышеве, защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации, заведовал детской и взрослой клиниками по направлению «ухо-горло-нос». И это лишь небольшой отрывок из биографии. А сколько людей «прошло» через руки Болатбека Зиябековича, сколько слов благодарности слышал он от своих пациентов! Оно и понятно, ведь врач проводит до 500 операций в год! При этом часть таких хирургических вмешательств до Б. Жусупова казахстанские хирурги не делали никогда.

Так, Болатбека Зиябековича коллеги называют «первооткрывателем» в удалении доброкачественных опухолей из гортани у детей. Сохранить голос ребенку при этом очень сложно. Врачи говорят, что это «высший пилотаж» для любого специалиста. В итоге за 5 лет Б. Жусупов сделал 36 таких операций! С умилением вспоминает он одну из своих подопечных – Зарину. Тогда ей было всего лишь 4 года. У девочки был отек гортани, который резко ограничивал поток воздуха в легкие. Спасти жизнь малышке удалось благодаря проведению трахеотомии, восстановившей просвет гортани. Сейчас Зарине уже почти 30. И у нее подрастает сын. На свадьбе девушки самым почетным гостем и даже свидетелем был не кто иной, как Болатбек Жусупов.

А еще доктор имеет патент на пять уникальных хирургических инструментов. Его изобретения теперь широко применяются в хирургической практике, щипцы и ложки для вырезания, дробления и прочих медицинских процедур сейчас активно используют во всех клиниках Казахстана и в России.

В 2005 году за успехи в области медицины Болатбек Зиябекович получил высшую награду хирурга – «Золотой скальпель». Имя врача также занесли в энциклопедию «Золотой фонд ученых Казахстана». К слову, в республике подобную награду из 1 100 лор-врачей на сегодня имеет только Болатбек Жусупов. Впрочем, лучшим себя он по-прежнему не считает.

– У нас много талантливых врачей. И я горжусь, что большая часть из столичных лор-специалис­тов – мои ученики, – говорит профессор. – Это и Серик Джандаев, и Гульмира Мухамадиева, и Ермек Имангалиев. Все они признанные доктора Астаны, в совершенстве владеют мастерством лечения и проведения лор-операций.

Но особенного внимания заслуживает, безусловно, академик Академии медицинских наук, Национальной академии наук РК Раис Тулебаев. Именно он, считает Б. Жусупов, поставил на ноги всю оториноларингологию Астаны и Казахстана. Благодаря выдающемуся ученому, которого, без преувеличения, можно назвать маршалом медицинских наук, многие из казахстанских врачей защитили диссертации, стали доцентами, профессорами. При этом уровень знаний наших докторов признан и на международном уровне.

– Коллеги из-за рубежа говорят о том, что мы серьезно «выросли» за последние годы. И большую роль, я думаю, в этом сыграла поддержка медицины со стороны государства, – подчеркивает Болатбек Зиябекович. – Многие из моих друзей из-за рубежа по-доброму завидуют нам, тому, что у нас такой Президент, который на постоянной основе работает над модернизацией медицины. Медорганизации пополняются новейшим оборудованием, а наши врачи и медсестры стали все чаще выезжать для обмена опытом на семинары, мастер-классы, курсы по повышению квалификации в другие страны.

За годы работы врач принял участие в нескольких научно-прак­тических конференциях международного уровня, мастер-классах ведущих врачей планеты в Израиле, России, Египте, Корее, Германии, Польше, написал порядка 200 научных статей. Б. Жусупов удостоен многочисленных почетных грамот, в том числе от имени министров здравоохранения РК, благодарности от Комиссии по правам человека при Президенте РК, нагрудных знаков «Қазақстан Республиқасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Құрметті ұстаз» и других.

Вместе с тем авторитетный специалист и уважаемый ученый Болатбек Жусупов – человек очень чуткий, отзывчивый друг и коллега, любящий и заботливый семьянин. Кстати, его супруга Роза Жапаровна тоже работает в медицине. Она главный внештатный фтизиатр управления здравоохранения Астаны, больше 15 лет возглавляла противотуберкулезный диспансер столицы. Имеет награды – ордена, нагрудные знаки, медали, неоднократно отмечалась почетными грамотами городского и областного управления здравоохранения, благодарственными письмами Президента РК. А единственный сын Болатбека Зиябековича Эрик долгое время работал дипломатом, он доктор философии по международному праву. Гордится Жусупов и своими внуками, старший из которых учится в техническом университете в Лозанне (Швейцария). Мальчишки свободно владеют несколькими иностранными языками. И это, уверен герой статьи, обязательно им пригодится, и каждый из них внесет свой вклад в развитие Казахстана. 

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Токаев провел заседание Совбеза по вопросам кибербезопасности
Гимнаст Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка вызова
Жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
Крупнейший банк Швейцарии может переехать в США
Кроуфорд победил «Канело» в бою за «абсолют»
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
В центре Семея грузовик провалился в яму
Наталья Богданова вписала своё имя в мировую историю бокса
Вратарь футбольного клуба «Кайрат» получил травму в матче против «Актобе»
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Глава Сената встретился с Генеральным секретарём Всемирной исламской лиги
Бывшего силовика экстрадировали из Турции за крышевание игорного бизнеса
Проект Tugan Qala - искренняя любовь к городу
Масштабную схему хищения дизтоплива раскрыли в Карагандинской области
Команда Team Falcons выиграла турнир по Dota 2
Роналду вручили «Золотую бутсу» от Саудовской Аравии
День танкиста отмечают в Казахстане
Делегация Нацгвардии МВД Казахстана посетила Азербайджан
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Казахстан и Сингапур укрепляют правовое сотрудничество по уголовным делам
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
Послание Президента: политолог о цифровой трансформации, инвестициях и парламентской реформе
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Город Алатау получит особый статус
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]