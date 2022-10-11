Золотой капитал народа

На сегодняшний день в стране функционируют 1 847 советов матерей, в деятельности которых задействовано около 13 тыс. человек. Реализация республиканского проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» показала огромный потенциал этой наиболее активной части населения и необходимость укрепления советов матерей как социального института общества.

Об этом говорил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов на расширенном заседании Респуб­ликанского совета матерей АНК. Спикер подчеркнул важность данного проекта, через который формируется сознание, идет воспитание будущего поколения.

– Женщины – это социальный золотой капитал нашего народа, потому что они по природе своей созидатели, строители семьи, основа народа и государства, – выступил Марат Азильханов.

Он также отметил, что сегодня в стране полным ходом идут реализация политических реформ, всесторонние преобразования. Сейчас многое делается для того, чтобы возможности и права женщин, матерей увеличивались и продвигались.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана обратил внимание на ряд важнейших социальных мер, отраженных в сентябрьском Послании Президента РК. Многие из них затрагивают сферы семьи, материнства и детства.

Как известно, Глава государства поручил кардинально решить вопрос охвата дошкольным образованием детей от 2 до 6 лет. Период выплат по уходу за ребенком увеличится до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Новый национальный проект «Комфорт­ная школа» создаст до 2025 года 800 тыс. новых ученических мест. Страна нацелена на то, чтобы окончательно решить проблему аварийных трехсменных школ. Со следующего года будут внед­ряться цифровая карта семьи и социальный кошелек.

– Начиная со следующего года в течение двух лет 650 сел получат новые медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. Мне приятна такая новость. Как бывший врач, я понимаю, что здоровье матерей и детей начинается с этих пунктов, – сказал заместитель председателя АНК. – Более миллиона граждан получат услуги в этих новых медицинских пунктах. 32 районные больницы будут модернизированы в межрайонные многопрофильные учреждения, и это затронет 4 миллиона человек.

Реализацию данных мер должна почувствовать каждая казахстанская семья, и в этом вопросе советы матерей могут играть немаловажную роль общественного контроля, на местах особенно. Марат Азильханов заверил, что АНК будет оказывать дальнейшую системную поддержку материнской организации.

В своем выступлении спикер раскрыл социальное и культурное многообразие работы Совета матерей, в активе которого имеются такие проекты, как «Сказки народа Казахстана» и «Khancast», направленные на снижение дефицита казахоязычного контента в социальных сетях, сотрудничество с центром поддержки многодетных матерей «Шаңырақ» в Караганде, центрами «Бақытты жанұя», «Активное долголетие», «TEN QOGAM» в Шымкенте.

Марат Азильханов также отметил, что в регионах реализуются проекты «Отбасым – Ота­ным», есть проект «Адал жол» в Северо-Казахстанской области, школьный клуб «Сыргалым» в Костанайской области и челлендж «Папа учит» организации «Жас ұлан». А проект центра «Анаға тағзым» в Таразе стал достоянием других регионов.

В Астане по направлению «Бақытты ана – бақытты отбасы» созданы семейный конный клуб «Керемет жол», этнолагерь «Айналайын», казахская экспериментальная швейная студия «Qapsyrma», мастерская прикладного искусства. Также имеется столичный социальный проект «Ана time», по результатам которого более 120 женщин организуют свой бизнес в Астане и 60 женщин по Акмолинской области. В Шымкенте реализуется проект для студенческой молодежи «Қыз өссе – елдің көркі», в Павлодарской области на телеканале «Ertis» организована еженедельная специальная программа с участием членов Совета матерей.

По словам Марата Азильханова, благодаря всем этим проектам казахстанское общество пронизано новыми тысячами социальных нитей, личных контактов, информационных связей. А это и есть укрепление национального единства на практике – главный и неоценимый вклад Совета матерей в сплочение народа.

В ходе работы расширенного заседания Республиканского совета матерей были рассмотрены актуальные вопросы духовно-пат­риотического воспитания, роли старших поколений, СМИ в формировании личности, эффективных семейных коммуникаций. Спикеры затронули вопросы обеспечения религиозной безопасности, предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних в Казахстане, стратегии сохранения жизни детей от суицида, профилактики вредных привычек среди молодежи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей, продвижения и развития государственного языка, реализации проектов и задач по направлениям семейно-демографической политики.

С приветственным словом к участникам обратилась замес­титель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, которая отметила, что Совет матерей – «одна из самых активных и важных общественных структур, она имеет большое социальное значение в жизни общества». По ее словам, этот форум стал важным событием в преддверии Дня Республики – праздника, «объединяющего наш народ, чьи желания и намерения находятся на пути к общей цели».

– Деятельность Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана направлена на воспитание нового поколения патриотов страны. Ваш вклад в укрепление основ государства, независимости, духовности, сбережения и развития семейных ценностей сегодня играет большую роль в единстве нашего народа, – отметила Аида Балаева. – Республиканский проект Совета матерей «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», реализуемый во всех регионах, стал ярким воплощением благородной миссии – сохранить ценность культуры, нравственности, доброты в будущих поколениях. Охрана материнства и детства, борьба с насилием в семье, правозащитная деятельность стали важными нап­равлениями государственной политики и работы Ассамблеи народа Казахстана.

В ходе заседания был подписан меморандум о сотрудничестве Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана и Ассоциации деловых женщин РК, а лучшим активистам и проектам совета вручены награды.