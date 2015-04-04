Золотой ключик Свежий выпуск 772 Ольга ЗОЛОТЫХ, Мангистауская область

– А здесь у нас будет детская! – Ерболат Бисен показывает комнату в новой квартире, куда его семья переедет уже через неделю-две. Мужчина рассказывает, что вместе с супругой ждали заветные квадратные метры пять лет. За это время родились двое детей. Но все вместе жили в квартире родителей Ерболата. И вот, наконец, ключи от новой квартиры глава семьи получил из рук акима Мангистауской области.

– Когда-то знакомые нам посоветовали начать копить деньги на квартиру в Жилстройсбербанке. Мы посоветовались и решили, а почему бы и нет? Три года копили, еще два года ждали. Я даже не верю своему счастью, что теперь мы обладатели этой просторной и светлой квартиры!– говорит Ерболат.

Восемь жилых домов на 400 квартир в микрорайоне 32 «А» г. Актау были построены по государственной программе «Доступное жилье-2020» по линии АО «Жилстройсбербанк Казахстана». В прошлом году в Мангистауской области были сданы 587 тыс. кв. м жилья, а 492 семьи стали обладателями новых квартир. До конца текущего года планируется завершение строительства еще двух домов на 120 и 670 квартир для участников Программы по линии ЖССБК.

– Мы должны максимально обеспечить всех без исключения мангис­таусцев доступным и качественным жильем, – сказал на торжественной церемонии вручения ключей аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.

Как сообщил заместитель председателя правления Жилстройсбербанка Ербол Карашукеев, с началом реализации программы «Нұрлы жол», объявленной Главой государства, обеспечению доступными квадратными метрами уделяется пристальное внимание на самом высшем уровне. В нынешнем году по поручению Президента, при поддержке Правительства и Национального управляющего холдинга «Байтерек» было принято решение – увеличить объем средств на строительство объектов в рамках программы «Доступное жилье-2020». А это значит, что квартиры станут доступны еще большему количеству нуждающихся.

– В 2015 году объем средств на строительство (Прим. – По программе «Доступное жилье-2020» по линии ЖССБК) увеличился в 4 раза. Если до этого бюджетом было предусмот­рено 10–11 миллиардов тенге, то по итогам принятого решения эта сумма превысила 40 миллиардов. Хочу сказать, что впервые выделяются такие огромные средства. Все квартиры идут через наш банк. Мы помогаем вкладчикам, предоставляя кредит под низкие проценты. Программа набирает обороты, и я хотел бы обратиться к нашим клиентам – активнее копить на новую квартиру, чтобы успеть принять участие в конкурсах по распределению жилья, – отметил Е. Карашукеев.

В нынешнем году по всему Казахстану по направлению «Жилье для всех категорий населения» планируется завершить строительство 301,1 тыс. кв. м жилья. Но это не окончательная цифра – фактически по данному направлению ожидается ввод жилья площадью 400 тыс. кв. м., т. е. почти на 100 тыс. кв. м. больше запланированного.



