«Золотой миллиард» в плавильном котле

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Владимир ОСИПОВ
Социальное дно
Чем эти два события связаны? Все очень просто. Кризис в Старом Свете обнажил «экономическое дно» многих продвинутых государств. Европейские стандарты социального обеспечения пришлось срочно пересматривать, затягивать пояса и отказываться от привычного образа жизни. Греция, Италия, Испания, ряд стран Восточной Европы и сегодня находятся в непростом положении. В целом по ЕС безработица превышает отметку в 11,1%, а это без малого 24 миллиона человек. Прибавьте сюда сотни тысяч беженцев, которые хлынули с удвоенной силой в Европу. Нужно ли говорить, что в этих условиях многие привычные представления о демократии подвергаются серьезной эрозии. Ведь легко говорить о правах человека за чашкой утреннего кофе с газетой в руках. И совсем непросто быть терпимым и толерантным, когда разрушаются привычные устои, а благородный металл «золотого миллиарда» теряет блеск в плавильном котле великого переселения народов.
Жестокая ирония состоит в том, что европейцы, принявшие не последнее участие в свержении режима Каддафи, радеющие за демократию и свет свободы сирийской революции, назвавшие кровавый хаос на Ближнем Востоке и севере Африки «арабской весной», оказались абсолютно не готовыми к тому, что за этим последует.
Что получилось в итоге? Часть Сирии и Ирака съела так называемая ИГИЛ, террористическая организация, активно проявившая себя при вакууме власти. По некоторым сведениям, численность ее бойцов достигает 200 тыс. человек. А это все новые и новые беженцы, которых и без того было предостаточно.
Берег Северной Африки, служивший надежным кордоном от мигрантов для ЕС, превратился в криминальное гнездо и транзитный путь для их переправки в Европу. Многие тысячи людей бегут в Евросоюз этой дорогой. И все они требуют соблюдения прав человека, элементарных благ и трудоустройства. По состоянию на июнь 2015 года через Средиземное море до Европы добралось почти 137 тыс. человек, что по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году составило прирост в 83%. Естественно, ни власти, ни население принимающих стран оказались к этому не готовы.

Неправильные пчелы
Проблема нелегалов, как пишут европейские СМИ, особо остро проявилась на острове Лампедуза и французском городе Кале. Сначала волны беженцев разбивались об итальянские берега, теперь гибнут и под Ла-Маншем. Сегодня, когда полчища мигрантов проникли в сердце Европы, СМИ заговорили о глобальном миграционном кризисе.
Тысячи беженцев из Африки и Ближнего Востока приезжают в Кале, чтобы затем пересечь Ла-Манш по туннелю, проложенному под проливом, и попасть в Британию, где и законы мягче, и работу найти проще. Британцам это не нравится и они ставят заслоны. Мигранты пытаются их прорвать. Как следствие, противостояние усиливается с каждым днем. Нелегалы вступают в схватки с французскими и британскими полицейскими, блокируют движение по Евротуннелю, некоторые гибнут под машинами. Около 5 тыс. грузовиков оказались в пробке на крупных магистралях Великобритании из-за протестов. Премьер-министр Дэвид Кэмерон в сердцах назвал беженцев роем пчел. По его словам, беспорядки дорого обходятся британской казне.
«Мы уже принимаем законы, чтобы сделать Британию менее доступным местом для нелегальных мигрантов», – заявил Кэмерон в интервью телеканалу ITV.
Все меньше и меньше политкорректности становится в отношениях простых европейцев и мигрантов. Вот уже и лагерь беженцев в Кале прозвали «джунглями». Таким незамысловатым образом нелегалов, наверное, сравнили с животными. Хотя, если разобраться, название лагеря вполне отвечает тому образу жизни, который здесь сложился.
Власти Франции не решают проблем беженцев. Лагерь не имеет официального статуса, и помощь ему оказывают лишь волонтеры неправительственных структур. Как комментирует один из добровольцев, ситуация невыносимая. В «джунглях» проживает около 5 тыс. человек, но для них нет в достаточном количестве ни воды, ни еды, ни санитарных удобств с медобслуживанием.

Новый железный занавес
Сложившаяся ситуация вызвала бурную реакцию французских СМИ. «Кризис мигрантов» – иначе не назовешь сложившуюся ситуацию во французском городе Кале, – пишет «Фигаро». Однако вместо того, чтобы серьезно вникнуть в причину феномена этого явления, Париж и Лондон предпочитают задаваться вопросом о ее последствиях.
Издание считает, что если Кэмерон не хочет больше заниматься нелегалами, пусть он громко объявит, что удостоверение личности в Великобритании обязательно и что «работа по-черному» карается законом. Тогда людям некуда будет стремиться.
Как обезопасить жизнь людей, мечтающих о «берегах Туманного Альбиона»? – спрашивает «Либерасьон». Министр внутренних дел Франции усилил полицейское присутствие на подступах к Евротуннелю, тогда как британские консерваторы настаивают, чтобы Париж послал в район туннеля армию. Такое настоятельное желание газета называет «обсессией», навязчивым желанием обезопасить себя.
«Но ведь это бесчеловечно», – цитирует газета главу опекающей мигрантов ассоциации Auberge. «Единственный ответ властей – это сделать границу еще более опасной. Число погибших не повлияет на желание мигрантов пробраться в Великобританию», – считает Кристиан Саломе, президент опекающей мигрантов ассоциации Auberge. Он также считает, что «запрет мигрантам покидать континент» можно назвать «нарушением права на убежище». А требование британских властей укрепить подступы к Евротуннелю «Либерасьон» называет «намерением Лондона сделать Францию полицейским форпостом британской иммигрантской политики».
Европа воздвигает новый «железный занавес» – так комментирует «Юманите» отношение Старого Света к мигрантам. Европа закрывает свои границы для мужчин и женщин, для целых семей, оказавшихся «заложниками войн и терроризма» в своих собственных странах. Сирийцы, суданцы, эритрейцы, афганцы, ливийцы – эти люди бегут от варварства группировки так называемого ИГИЛ, наемников военных предводителей и диктаторов. Эти люди готовы на любые жертвы, чтобы найти спокойное пристанище для своих детей. И вместо того, чтобы войти в положение отчаявшихся людей, британские и французские власти говорят о «систематических попытках» нелегально проникнуть на территорию Соединенного Королевства.
Газета считает, что тон антимигрантским действиям задает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он решил отгородиться от «нашествия мигрантов» стеной, рассказывает «Юманите» и отмечает, что балканский путь для беженцев менее опасен, чем Средиземное море. Саму идею закрыть рубежи с целью ограничить поток мигрантов газета называет «нереальной и преступной».
Виктор Орбан в свою очередь указывает на четкую связь между распространением терроризма и нелегальной миграции в Европу.
– Интересно, что это уже давно известно в англо-саксонских странах, а другие отказываются это признавать. Недавно один из американских экспертов по безопасности сказал в Венгрии, что между этими двумя факторами существует четкая взаимосвязь. Совершенно очевидно, что мы не в состоянии отфильтровывать всех враждебных нам террористов из этой огромной толпы, – сказал венгерский премьер, говоря о беженцах, большинство из которых представляют такие страны, как Афганистан, Ирак и Сирия.

Митингами по квотам
Впрочем, Венгрия не одинока в своем желании отгородиться от нелегалов. За последние месяцы сразу несколько европейских стран заявили о намерении ужесточить пограничный режим и продолжить строительство укреплений. Дополнительные заграждения длиной в 130 км намерена соорудить на своих границах Болгария. Италия практически закрыла для беженцев порт Вентимилья, расположенный на побережье Лигурийского моря. В Швейцарии национал-консервативная Швейцарская народная партия (SVP/UDC) требует бросить армию на укрепление пограничного режима.
В целом проблема нелегальной миграции остро воспринимается населением Европы. С одной стороны – в рамках ЕС приняты квоты, которые распределяют беженцев из перегруженных лагерей по всему Евросоюзу. С другой, далеко не всем это нравится.
В частности, этим решением недоволен президент Чехии Милош Земан и правительство этой страны. Согласно социологическим исследованиям более 70% чехов выступают против приема беженцев из стран Азии и Африки. На Вацлавской площади в центре Праги прошел митинг. Люди требовали от собственного правительства занять более независимую и твердую позицию в Евросоюзе.
Митинги протеста прошли и в Таллинне. Организовала митинг «Народная партия Эстонии». Причина та же – люди требуют большей самостоятельности в принятии столь знаковых решений.
Интересен в связи с этим пример Словакии. Эта страна решила помочь Австрии и принять часть нелегалов до тех пор, пока не будет решена их судьба. Согласно подписанному меморандуму в город Габчиково планировалось поселить 500 человек. Однако это решение было принято в штыки местным сообществом. Жители города организовали референдум, на котором выступили категорически против даже временного размещения мигрантов, опасаясь всплеска преступности.
С другой стороны, их можно понять. Ведь новости о беженцах зачастую напоминают фронтовые сводки. Так, в Дрездене в лагере для эмигрантов произошла массовая драка между сирийцами и афганцами. Причем в бойне принимали участие и женщины. С обеих сторон в беспорядках участвовали по 50 человек. В итоге – восемь получили ранения.
Таким образом, Евросоюз оказался перед сложным выбором. С одной стороны, Конвенция о статусе беженцев, которая несколько десятков лет служила моральной и функциональной опорой ЕС. С другой – многочисленные собственные проблемы, недовольство населения. И хотя в большинстве стран ЕС граждане положительно относятся к законной миграции, хаос на границах может увеличить протестный электорат.
Чтобы преломить ситуацию, Евросоюзом начата военная операция против контрабандистов в Средиземном море, ведутся активные меры по возвращению мигрантов, признанных не отвечающими критериям потребности в международной защите. Но это, конечно, полумеры. Пока в странах, откуда бегут люди, не наступит мир и спокойствие – незаконная миграция продолжится. Любая нестабильность в условиях глобализации расходится мощными концентрическими кругами, затрагивая абсолютно всех. Невозможно жить благополучно, когда остальной мир в хаосе.
Подготовлено на основе материалов зарубежных СМИ

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