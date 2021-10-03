В минувшие выходные в отдаленном Райымбекском районе Жетысу состоялся ряд праздничных мероприятий, посвященных 90-летию выдающегося акына Мукагали Макатаева. Почтить память мастера слова на малую родину поэта, в село Карасаз, расположенное у подножия пика Хан-Тенгри, прибыли Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, председатель Союза писателей РК Улугбек Есдаулет, представители ТЮРКСОЙ, а также потомки акына – его сын Жулдыз Макатаев и невестка Бахытгуль Айдарова.

В ходе встречи с местными жителями Государственный секретарь Крымбек Кушербаев передал в дар мемориально-литературному музею им. М. Макатаева кобыз акына-песенника. Народный театр «Хантәңірі» представил художественную постановку «Кең дүние», посвященную жизни и творчеству гения, оставившего яркий след в казахстанской литературе.

Торжества продолжились церемонией открытия памятника юбиляру на центральной площади села Нарынкол, административного центра Райымбекского района.

– Творчество Мукагали Макатаева – это жемчужина, золотой мост, соединяющий прошлое и настоящее, – подчеркнул Крымбек Кушербаев, зачитав специальное поздравление от Президента страны Касым-Жомарта Токаева. – Пусть дух нашего народа будет таким же чистым, как поэзия Мукагали, таким же возвышенным, как Хан-Тенгри, таким же прекрасным, как Кольсай! От всей души поздравляю вас со знаменательной датой!

Подробно остановившись на значимости юбилейного мероприятия для воспитания молодого поколения казахстанцев, спикер отметил, что по инициативе Елбасы и Президента страны уже готовятся предложения по проведению 100-летнего юбилея поэта под эгидой ЮНЕСКО.

В своих выступлениях министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, председатель Союза писателей Улугбек Есдаулет, представитель ТЮРКСОЙ Атагельды Культегин отметили, что имя Мукагали вошло в золотой фонд казахской поэзии. Его произведения, наполненные бескрайней любовью к родным местам, окружающей природе, ко всему человечеству, продолжают волновать души и сердца соотечественников.

Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал о масштабном строительстве инфраструктуры, развернувшемся в приграничном регионе в последние годы, сразу после Указа Первого Президента о разделении Райымбекского района на 2 части. Ремонтируются дороги, строятся школы, больницы, детские сады.

– Отрадно, что в Нарынкол возвращается молодежь: за 3 года на малую родину вернулись 2 с половиной тысячи молодых специалистов, для которых создаются необходимые условия, – сообщил аким. – Все это – наглядный результат независимости страны. Мы с большой радостью и гордос­тью отмечаем 90-летний юбилей нашего выдающегося земляка. Наследие Мукагали – богатство всего казахского народа. Так пусть его дух и талант поддерживает молодое поколение!

Кульминацией праздничных мероприятий стало состоявшееся в этот же день большое новоселье. Ключи от типовых одноэтажных домов были вручены сразу 50 семьям нарынкольцев. Площадь каждого дома составляет 100 кв. м, прилегающего земельного участка – 10 соток. К жилым объектам подведены системы подачи холодной и горячей воды, созданы все условия для комфортного проживания.

Праздник завершился яркой концертной программой, в которую вошли популярные песни на стихи Мукагали Макатаева.