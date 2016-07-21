​Золотой резерв компании

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Это стало уже традицией, причем в международном масштабе. Начиная с 2003 года лучшие из лучших среди работников АО «КазТранс­Ойл» соревнуются за первенство в международных конкурсах с участием специалистов крупнейших нефтепроводных компаний России, Украины, Беларуси. А осенью нынешнего года победители конкурса профмастерства казахстанского национального оператора по транспортировке нефти впервые примут участие в конкурсе «Лучший по профессии» среди группы компаний АО «НК «КазМунайГаз».

Все участники конкурса «Лучший по профессии» проходят серьезный отбор, сначала – на уровне нефтепроводных управлений, затем – Восточного и Западного филиалов компании, а далее победители встречаются в финальном этапе республиканского смотра за звание «Лучший по профессии». В этот раз он проходил в Павлодаре на базе производственно-технического обслуживания и ГНПС «Павлодар» Восточного филиала компании.

На этом этапе теоретические и практические состязания традиционно проходили по восьми номинациям: товарный оператор, линейный трубопроводчик, электрогазосварщик, лаборант химического анализа, слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики, электромонтер и оператор НПС. Все они – и новички, и те, кто уже участвовал в предыдущих конкурсах, не скрывали своего желания быть первым и подняться на новую ступеньку профессионального мастерства. Это отметил, торжественно открывая мероприятие, заместитель генерального директора по производству АО «КазТрансОйл» Еркен Аймурзаев.

– Проведение конкурса значительно повышает статус и значимость нашей профессии, которой присущи свои особые традиции и преемственность поколений. Мы готовим лучших из лучших среди неф­тепроводчиков, тем самым взращиваем рабочую элиту, которая со временем станет у руля наших производственных подразделений компании. Участвуя в подобных конкурсах, наши работники растут в профессиональном плане и становятся первыми кандидатами на повышение в должности. Многие победители конкурсов «Лучший по профессии» сейчас занимают инженерно-технические должности, руководят производственными подразделениями нашей компании, – подчеркнул Еркен Аймурзаев.

Это, замечу, сказано не ради красного словца. По ходу конкурса познакомился с начальником опорного аварийно-восстановительного пункта Павлодарского нефтепроводного управления Василием Крыловым, который наблюдал, как соревнуются в мастерстве линейные трубопроводчики, выполняя холодную врезку задвижки в нефтепровод. Так вот он в 2008–2010 годах трижды участвовал в подобных конкурсах. Последний раз – в международном в Самаре, соревнуясь с коллегами из России, Украины, Беларуси и Казахстана. Там Василий Анатольевич завоевал золотую медаль. После этой победы он стал механиком головной нефтеперекачивающей станции «Павлодар», старшим мастером аварийной службы и затем был назначен на нынешнюю должность. И это – не единичный пример.

Спрашиваю В. Крылова о том, что, дескать, бытует мнение: нынешние молодые люди не желают повышать свой образовательный уровень, не инициативны и к работе относятся с «прохладцей».

– Не скажите, – последовал ответ. – В нашем Восточном филиале, да и во всей системе АО «КазТранОйл», молодежь грамотная, тянется к знаниям и профессиональному росту. И у молодых есть мотивация к труду.

Это, надо признать, сказали в беседах электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Алибек Бияшев из Актобе, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики участка по ремонту и наладке электротехнического оборудования Владимир Лобко из Актау, лаборант химического анализа Зинаида Даулетова из Атырауского нефтяного управления, Арман Юсембаев – трубопроводчик линейного аварийно-восстановительного пункта Павлодарского нефтепроводного управления. Все они имеют высшее образование и в конкурсе участвуют с целью повысить свои знания и навыки в работе. А также, чего не скрывают, чтобы благодаря возросшему профессиональному мастерству подняться на еще одну карьерную ступень. При этом немаловажен и стимул. Как сказал Еркен Аймурзаев, победитель конкурса в своей номинации получит приз в 100 тыс. тенге и ежемесячные 25-процентные доплаты к основному заработку в течение года. У тех, кто стал вторым и третьим, соответственно, прибавка в зарплате составит 15 и 10%. Но, как мне показалось, в этом трудовом споре деньги были не главным аргументом – каждого из моих собеседников больше прельщал титул чемпиона в своей профессии.

Сделать это было нелегко, так как каждый на своем производстве сумел заявить о себе как грамотный и классный работник, к тому же все они стали победителями в своих подразделениях. Поэтому членам комиссии приходилось секундомерами отсчитывать время выполнения задания (не говоря уже о чисто профессио­нальных и технологических требованиях). И здесь порою цена победы, как у сварщиков, измерялась десятком секунд. А у тех же линейных трубопроводчиков надо было уложиться с выполнением задания в 30 минут (рекорд Василия Крылова – 26 минут – С. Г.).

На вопрос о необходимости проведения подобных конкурсов заместитель генерального директора по производству АО «КазТрансОйл» Еркен Аймурзаев ответил, однозначно сказав, что «конкурсы профмастерства – большая подмога производству в резерве кадров. Более того, сегодня в компании совершенствуются многие технологические процессы, ведется автоматизация производства, поэтому квалификация работников должна постоянно повышаться. Впереди у нас очень много задач, и мы над их решением напряженно работаем. Нам есть куда двигаться, и для этого нужны профессиональные работники».

Они сегодня показали себя в деле. И честное слово, не позавидуешь членам конкурсной комиссии, которым надо выбрать лучших из числа лучших.

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