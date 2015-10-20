«Золотой» счет Боченски Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Капитан «Барыса», сделав результативную передачу в гостевом матче против московского «Динамо», набрал 300 очков в КХЛ. Всего за казахстанскую команду 33-летний хоккеист, принявший гражданство нашей страны, провел 304 матча. В них он забил 128 шайб и сделал 172 передачи, приведшие к взятию ворот.

Это событие совпало с не менее приятным фактом – победой «Барыса» над одним из лидеров КХЛ – командой «Динамо»(«бело-голубые» сейчас идут на 4-м месте в общей турнирной таблице), причем в гостях, со счетом 2:1.

Не секрет, что «Барыс» сейчас сильно лихорадит. Нынче команда располагается на 23-м месте в общей таблице и на 12-м в Восточной конференции. Показатель явно не радующий и грозящий тем, что впервые с момента участия в КХЛ мы можем не попасть в плей-офф. Поэтому каждое очко для «хищников» в настоящее время на вес золота.

После упущенной победы в Подольске, где «барсы», дважды ведя в счете против местного «Витязя», в конце концов проиграли в серии буллитов со счетом 3:4, мало кто надеялся, что казахстанцы выиграют в Москве. «Динамо» сейчас в лидерах, свидетельством чему – их четырехматчевая победная серия накануне встречи с нашим клубом. Но тут, как говорится, сошлись и звезды, и характеры.

Россияне повели уже в первом периоде и рассчитывали нарастить преимущество в дальнейшем. В свою очередь «хищники», чуть улучшив оборонительные редуты, перешли в позиционные атаки. И две из них удались – на 47-й минуте Вадим Краснослободцев сравнял счет, а на 52-й Дастин Бойд с подачи Брэндона Боченски не только вывел команду вперед, но и принес долгожданную викторию.

Кстати, на днях пришла довольно странная информация о том, что комиссия Континентальной хоккейной лиги, инспектировавшая новый ледовый дворец «Барыса», выявила ряд несоответствий требованиям регламента. После устранения недостатков делегация еще раз посетит Астану, и уж после этого флагману отечественного хоккея, надеемся, разрешат выступать на суперсовременной арене.

Состоялись и очередные встречи казахстанских команд в рамках ВХЛ. Карагандинская «Сарыарка» у себя дома лишь на последней секунде овертайма (основное время закончилось при счете 1:1) вырвала победу у тюменского «Рубина». Победную шайбу в дополнительное время в составе «беркутов» забросил Евгений Кулик.

В то же время не повезло в родных стенах устькаменогорскому «Торпедо», принимавшему курганское «Зауралье» и уступившему со счетом 1:3. Восточноказахстанцы, благодаря усилиям Александра Шина, первыми открыли счет во встрече, но вот в дальнейшем пропустили три шайбы.

Одно очко на выезде набрали «Снежные барсы», выступающие в МХЛ. Астанинцы гостили в Екатеринбурге и скрестили клюшки с местным «Авто». Основные 60 минут и дополнительные пять они сыграли вничью – 1:1, а вот в серии буллитов точнее были уральцы, победившие с итоговым счетом 2:1.



