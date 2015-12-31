​Золотой тенор страны

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Аида АХМЕТОВА

Талантливый певец – выпускник престижной Академии им. Ренаты Тибальди и Марио дель Монако (Пезаро, Италия), лауреат нескольких известных международных конкурсов.

Творческий путь вокалиста начинался непросто, были в его жизни победы, ради которых приходилось не только много и упорно трудиться, но и преодолевать преграды. Медет – лауреат I премии и обладатель специального приза – как лучший тенор – XXIII Международного конкурса им. М. Глинки (Москва, 2009). Об этом звании артист вспоминает со смешанным чувством грусти и радости. В те годы у него не было финансовой возможности поехать на конкурс. Певец нашел спонсоров, но в последний момент те отказались от обещаний помочь. Поддержал Медета только его педагог, недавно ушедший из жизни Бекен Бекенович Жылысбаев, народный артист КазССР, народный артист СССР, профессор, ветеран Великой Отечественной войны. Он дал свои деньги, которые копил, откладывая пенсию, и сказал: «Иди, покупай билет и поезжай, чтобы потом не жалел, что не принял участие в конкурсе. А там – будь что будет».

На Международный конкурс им. М. Глинки съезжаются лучшие певцы со всего мира, о чем Медет, конечно, знал. И вот удача: первый тур пройден! Затем второй, и казах­станский певец прошел в третий тур. Тогда артист решил для себя: если станет дипломантом – этого будет достаточно. Но судьба распорядилась иначе. Медет Чотабаев занял первое место, был признан лучшим тенором конкурса. Приехал с победой домой – и сразу позвонил своему педагогу, у которого дрогнул голос от подступивших слез...

Сегодня Медет Чотабаев – обладатель Гран-при Международного конкурса «Искусство XX века» (Финляндия, 2009) и Международного конкурса вокалистов им. Х. Даркле в Румынии (2012), лауреат III премии Международного конкурса «Лучшие голоса будущего» (Париж, 2010). Певец благодарен всем, кто помогал ему, помогает и поддерживает. Таких людей немало. К примеру, семья – синьор Роберто и Алтынай Маханбетжанова. Они живут и в Италии, и в Алматы. Когда Медет приезжает в Италию, останавливается у них. Синьор Роберто и его супруга – большие поклонники оперы, никогда не пропускают выступлений казахстанского артиста. Чету всегда можно увидеть в зале Astana Opera, если на сцене поет Медет Чотабаев. Есть у замечательного певца и много других поклонников, которые следят за его творчеством.

На счету Медета Чотабаева главные партии в операх «Риголетто» (Герцог), «Травиата» (Альфред) Дж. Верди, «Любовный напиток» (Неморино) Г. Доницетти, «Богема» (Рудольф), «Мадам Баттерфляй» (Пинкертон), «Тоска» (Каварадосси) Дж. Пуччини, «Евгений Онегин» (Ленский) П. Чайковского и других, часть из которых он исполняет на европейских сценах. Недавно в Astana Opera с успехом прошел его первый сольный концерт.

А еще Медета Чотабаева называют казахстанским Паваротти, и он пользуется большой популярностью у итальянских и бразильских слушателей. Недавно артист возвратился из Женевы, где проходил прослушивание в легендарном театре Grand Theatre de Geneve. Директор этого швейцарского театра дал высокую оценку его вокальному мастерству и пригласил казахстанского певца выступить в следующем сезоне в опере Дж. Пуччини «Богема». Напомним, что партию из этой же оперы Медет Чотабаев исполнил 27 и 29 декабря в итальянском театре «Карло Феличе». И в наступающем, 2016 году мы желаем Медету осуществления всех его творческих планов, новых ролей, интересных выступлений.

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