Золотой трап-эскалатор сломался у короля Саудовской Аравии в Москве

Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда в Россию начался с курьезного случая. Золотой трап-эскалатор 81-летнего лидера восточной страны сломался в момент, когда монарх выходил из самолета в аэропорту Внуково. Видео инцидента было опубликовано агентством Ruptly в Youtube, передает iz.ru.
В аэропорту его встречали вице-премьер России Дмитрий Рогозин, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и другие высокопоставленные лица.
Король Саудовской Аравии славится своей любовью к роскоши. Во время недавнего визита в Индонезию его сопровождала тысяча человек, а багаж весил порядка 500 тонн. Визит в Японию Салмана аль Сауда осуществлялся на 10 самолетах. Вместе с собой он привез 500 лимузинов и два золотых эскалатора.
Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия планируют заключить контракты на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" более чем на $3 млрд.