В работе собрания приняли участие ведущие ученые-аграрии, депутаты Парламента РК, представители ряда министерств и местных органов власти из Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, а также руководители крупных сельскохозяйственных предприятий. На встрече отмечалось, что за последние годы в аграрном секторе страны сложились положительные тенденции в формировании продовольственной независимости, повышении конкурентоспособности, технологической реструктуризации отрасли.
Так, валовой сбор зерновых позволяет обеспечить внутренние потребности, он имеет и хороший экспортный потенциал. Улучшилась структура питания населения. Все это – результат интенсивного труда сельских товаропроизводителей, последовательной политики государственной поддержки, направленной на реализацию выдвинутых Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым пяти институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства». Выступая на собрании, Асылжан Мамытбеков отметил:
– В нынешних условиях, когда Казахстан вступает во Всемирную торговую организацию, одной из важнейших задач является интеграция науки, образования и бизнеса. Объединение этих трех направлений, получившее в международной практике название «Золотой треугольник», даст эффективные результаты. Следует добиться того, чтобы сельскохозяйственная отрасль стала инвестиционно привлекательной, чтобы сократились сроки окупаемости вложенных капиталов, а также повысились возможности товаропроизводителей в рынках сбыта.
Министр развеял зарождающийся миф и необоснованный скептицизм о том, что при вступлении в ВТО будут сокращаться субсидии и меры по государственной поддержке.
– Этого не произойдет, – уверенно сказал он. – Казахстан уже в ходе переговоров о вступлении в эту организацию добился определенных результатов. Увеличились объемы субсидий из государственного бюджета. Меры господдержки, которые оказываются в рамках так называемой зеленой корзины, не влияют на политику по ценообразованию и не лимитируются. Можно свободно финансировать такие направления, как ветеринария, санитария, наука, образование, проведение консультаций, развитие инфраструктуры и т. д.
Президентом страны даны поручения, которые заранее предвосхищают подобные ситуации. Два года назад была принята программа «Агробизнес-2020». Она предполагает увеличение объема субсидий к 2020 году в пять раз. За последние два года они уже выросли в два раза, и эта тенденция сохраняется. Таким образом, Правительство в соответствии с поручениями Главы государства уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства, заключил Асылжан Мамытбеков.
Повышению эффективности использования земель, организационно-экономическому развитию аграрного сектора, а также решению ряда других актуальных проблем посвятили свои выступления президент Академии сельскохозяйственных наук Гани Калиев, генеральный директор КазНИИ экономики АПК и развития сельских территорий Алтынбек Молдашев и другие участники собрания.
– Идеология независимого Казахстана – это система идей, выдвинутых Первым Президентом страны, – подчеркнул на встрече ректор Казахского национального аграрного университета Тлектес Есполов. – Одна из идей Лидера нации – вступление в ВТО. Ее реализация, несомненно, будет способствовать интеграции в мировую экономику, вхождению Казахстана в число 30 ведущих стран мира и выполнению Плана нации «100 конкретных шагов».
Ученый отметил, что наша республика располагает большими возможностями по увеличению производства экологически чистых продуктов на основе развития органического сельского хозяйства. Визитной карточкой страны уже стали зерно, мука, мясо. Но республика может предложить и другие конкретные казахстанские бренды – апорт, кумыс, шубат, продукцию интенсивных садов, мясную и молочную продукцию. В ходе дискуссий участники констатировали, что решение многих проблем видится в организации крупных товарных хозяйств, созданных на основе кооперации. Только им будет под силу внедрять инновации, повышать конкурентоспособность продукции, поставлять на международные рынки качественные продукты питания.
Много внимания уделялось и подготовке высококвалифицированных кадров. Государственная поддержка науки и образования – это не только увеличение финансирования этих направлений, утверждали на собрании. Надо усиливать стимулы для тех, чьи инициативы и результаты научных исследований внедряются в производство, чтобы ученые были заинтересованы в результатах своего труда, чтобы им шли определенные отчисления от внедрения их новшеств. Это также будет способствовать и притоку в науку молодежи.
На собрании принята резолюция, в которой подчеркивается, что интеграция аграрного рынка Казахстана в продовольственные рынки ЕАЭС и в мировое сообщество через ВТО требует принятия эффективных мер по адаптации органов управления и хозяйствующих субъектов к новым условиям. Обращается внимание и на то, что необходимо исключить недобросовестную конкуренцию, разработать продовольственные балансы и задействовать ряд других организационно-экономических механизмов.