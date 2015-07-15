«Золотой треугольник» аграриев

Вадим МАХИН, Алматы
В работе собрания приняли участие ведущие ученые-аграрии, депутаты Парламента РК, представители ряда министерств и местных органов власти из Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, а также руководители крупных сельскохозяйственных предприятий. На встрече отмечалось, что за последние годы в аграрном секторе страны сложились положительные тенденции в формировании продовольственной независимости, повышении конкурентоспособности, технологической реструктуризации отрасли.
Так, валовой сбор зерновых позволяет обеспечить внутренние потребности, он имеет и хороший экспортный потенциал. Улучшилась структура питания населения. Все это – результат интенсивного труда сельских товаропроизводителей, последовательной политики государственной поддержки, направленной на реализацию выдвинутых Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым пяти институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства». Выступая на собрании, Асылжан Мамытбеков отметил:
– В нынешних условиях, когда Казахстан вступает во Всемирную торговую организацию, одной из важнейших задач является интеграция науки, образования и бизнеса. Объединение этих трех направлений, получившее в международной практике название «Золотой треугольник», даст эффективные результаты. Следует добиться того, чтобы сельскохозяйственная отрасль стала инвестиционно привлекательной, чтобы сократились сроки окупаемости вложенных капиталов, а также повысились возможности товаропроизводителей в рынках сбыта.
Министр развеял зарождающийся миф и необоснованный скептицизм о том, что при вступлении в ВТО будут сокращаться субсидии и меры по государственной поддержке.
– Этого не произойдет, – уверенно сказал он. – Казахстан уже в ходе переговоров о вступлении в эту организацию добился определенных результатов. Увеличились объемы субсидий из государственного бюджета. Меры господдержки, которые оказываются в рамках так называемой зеленой корзины, не влияют на политику по ценообразованию и не лимитируются. Можно свободно финансировать такие направления, как ветеринария, санитария, наука, образование, проведение консультаций, развитие инфраструктуры и т. д.
Президентом страны даны поручения, которые заранее предвосхищают подобные ситуации. Два года назад была принята программа «Агробизнес-2020». Она предполагает увеличение объема субсидий к 2020 году в пять раз. За последние два года они уже выросли в два раза, и эта тенденция сохраняется. Таким образом, Правительство в соответствии с поручениями Главы государства уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства, заключил Асылжан Мамытбеков.
Повышению эффективности использования земель, организационно-экономическому развитию аграрного сектора, а также решению ряда других актуальных проблем посвятили свои выступления президент Академии сельскохозяйственных наук Гани Калиев, генеральный директор КазНИИ экономики АПК и развития сельских территорий Алтынбек Молдашев и другие участники собрания.
– Идеология независимого Казах­стана – это система идей, выдвинутых Первым Президентом страны, – подчеркнул на встрече ректор Казахского национального аграрного университета Тлектес Есполов. – Одна из идей Лидера нации – вступление в ВТО. Ее реализация, несомненно, будет способствовать интеграции в мировую экономику, вхож­дению Казахстана в число 30 ведущих стран мира и выполнению Плана нации «100 конкретных шагов».
Ученый отметил, что наша респуб­лика располагает большими возможностями по увеличению производства экологически чистых продуктов на основе развития органического сельского хозяйства. Визитной карточкой страны уже стали зерно, мука, мясо. Но республика может предложить и другие конкретные казахстанские бренды – апорт, кумыс, шубат, продукцию интенсивных садов, мясную и молочную продукцию. В ходе дискуссий участники констатировали, что решение многих проблем видится в организации крупных товарных хозяйств, созданных на основе кооперации. Только им будет под силу внедрять инновации, повышать конкурентоспособность продукции, поставлять на международные рынки качественные продукты питания.
Много внимания уделялось и подготовке высококвалифицированных кадров. Государственная поддержка науки и образования – это не только увеличение финансирования этих направлений, утверждали на собрании. Надо усиливать стимулы для тех, чьи инициативы и результаты научных исследований внедряются в производство, чтобы ученые были заинтересованы в результатах своего труда, чтобы им шли определенные отчисления от внедрения их новшеств. Это также будет способствовать и притоку в науку молодежи.
На собрании принята резолюция, в которой подчеркивается, что интеграция аграрного рынка Казахстана в продовольственные рынки ЕАЭС и в мировое сообщество через ВТО требует принятия эффективных мер по адаптации органов управления и хозяйствующих субъектов к новым условиям. Обращается внимание и на то, что необходимо исключить недобросовестную конкуренцию, разработать продовольственные балансы и задействовать ряд других организационно-экономических механизмов.

