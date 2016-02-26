На следующий день девочка с мамой поехали на тренировку. Дверь в автобусе стала закрываться. Девочка вышла. Автобус ушел. Зачем она вышла? Анечка не знала. Стояла на остановке и ждала. Казалось, всю жизнь ждала. И тут она увидела маму: «Доченька! Думала, тебя не увижу больше, – мать обняла ее. – Я не могла дождаться автобуса в обратную сторону. Золотце мое, зачем ты вышла?» Анечка не знает до сих пор, зачем она вышла, хотя иногда ей кажется, что именно тогда, на той остановке, она поняла, что никогда «не женится» на папе.

Я вспомнила эту историю, когда прочитала про десятилетнего мальчика, ушедшего из дома. Писали, что мать у него умерла, отец выпивал, и однажды вечером, видя снова пьяного отца, он решил уйти к бабушке, которая жила в другом поселке. На улице мело. Он пошел по железнодорожным путям. Машинист проезжающей электрички увидел одинокого пацана. Позвонил в полицию.

Полицейские решили, что это дело транспортников и передали информацию им. Пока те доехали до станции, прошло пару часов. Мальчик устал идти... Его нашли в сугробе недалеко от поселка. Он полуспал. Заставили идти, чтобы кровь лучше циркулировала. Оказали первую помощь, а утром отправили в больницу. К счастью, оказались отмороженными только два пальца на ногах. В легких ни скрипа, ни хрипа.

И вот отец сидит рядом со своим мальчиком у больничной койки. Смот­рит на своего сына. Единственного сына. Которого мог потерять. Два сердца бьются рядом. Каждое в своей клетке. «Почему ты ушел?» – спрашивает он. «Хотел к друзьям зайти. Ты их знаешь. Но их не оказалось дома. Они уехали к бабушке. В другой город. По железке недалеко. Вот и я пошел». До другого города 35 км. «А если бы ты замерз?» – «Не замерз бы. Мороз слабенький был». – «Говоришь, не замерз бы, а пальцы отморозил». – «Зато пока заживут, можно в школу не ходить».

Поступки Анечки и мальчика, сбежавшего к бабушке, в какой-то степени даже умиляют на фоне историй о «золотой» молодежи. Читаешь об очередном таком золотке, совершившим убийство, или о смертельном лихачестве на дороге и думаешь, что нет хуже наказания для родителей, чем самодовольное, зажравшееся чадо, пусть и сто раз образованное. Но – бездушное, с глазами пустыми, пресыщенное. Главное слово для таких «золотых» и «бриллиантовых» – вседозволенность. Нет для них лучшей забавы, чем играть чужими жизнями.

Воспитанные в избыточной сытости и с малолетства приученные к мысли о собственной неповторимости и элитарности, они при этом не получили должных нравственных ориентиров. Да и просто каких-то элементарных правил жизни. Увы, испытание деньгами, пожалуй, одно из самых тяжелых. Бремя богатства мало кто может вынести. Казалось бы, практически каждый человек стремится к отсутствию материальных проблем, но где та тонкая грань, отделяющая бытовое благополучие от переизбытка, переедания благ?