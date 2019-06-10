«Золотые» девчата

Напомним, соревнования проводились в Суве (Фиджи), и первым среди наших атлетов на пьедестал почета поднялся многократный рекордсмен Казахстана среди юниоров Артем Антропов (Карагандинская область). В весовой категории до 96 кг с результатом 352 кг он занял 2-е место, получив серебряные награды и в сумме двух движений, и в толчке (197 кг).

А потом пришло время триумфа двух наших девушек. Карина Кузганбаева (81 кг) из Акмолинской области выиграла 1-е место и главную награду с результатом 224 кг, а также малые золотые медали в рывке (98 кг) и толчке (126 кг). Трижды побеждала и Дарья Ахмерова (87 кг) из Туркестанской области – 236 кг (103 + 133). Итого – 8 медалей на троих, в том числе 6 золотых. Интересно, что Артем Антропов и Карина Кузганбаева – уже опытные турнирные бойцы, а для Дарьи Ахмеровой чемпионат мира на Фиджи был вообще первым международным стартом.