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Золотые дипломы выпускникам
Кадиша Ныгмет

Численность выпускников НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» в текущем учебном году по сравнению с прошлым увеличилась на 15%.

Более 5 600 молодых специалис­тов получили диплом собственного образца национального вуза. Около 350 выпускников успешно завершили свое обучение в колледже ЕНУ по шести cпециальностям.

Евразийский национальный университет подводит итоги
2021–2022 учебного года. В этом году из стен вуза выпускаются 4 448 молодых специалистов с академической степенью бакалавр и 1 175 – магистр. 44% из общего количества выпускников бакалавриата освоили технические специальности. Более 1 200 студентов стали обладателями золотых дипломов с отличием.

В конце прошлого года ЕНУ провел конкурс по разработке дизайна документа о высшем образовании. В результате с 2022 года выпускникам, окончившим университет с отличием, вручаются дипломы собственного образца в золотом цвете. Документ имеет знак отличия международного стандарта формата В5 и защищен от копирования специальным QR-кодом. Выдаваемые дипломы изготавливаются в университетской типографии.

В этом году университет выпус­тил первые кадры, изучавшие 17 инновационных образовательных программ по новым профессиям. Выпускники обучались менеджменту цифровых медиа, IT-менеджменту, IT-аудиту, профессии сетевого юриста, цифровой криминалистике, социальной работе в системе юстиции, администрированию, управлению и защите компьютерных систем и сетей на предприятиях, криптологии, энергоэффективному проектированию зданий и сооружений, экологическому аудиту и другому.

В новом учебном году ЕНУ планирует реализовать семь новых образовательных программ по двум уровням подготовки – «Медиаискусство», «Градостроительное планирование и кадастр», «Киберфизическая автоматизация высокотехнологичных производств», «Тьютор в образовании» и т. д.

Кроме того, в этом году по прог­рамме двойного диплома восемь зарубежных граждан получат дипломы ЕНУ. В вузе они изучали экономические науки, информационную безопасность, ме­неджмент и педагогику.

Всего же 18 магистрантов и 15 студентов ЕНУ обучались в международных университетах по программе сотрудничества о двойном дипломе по направлениям филология, международное право, география, международные отношения, экономика, IT и др.

За четверть века университет окончили свыше 70 000 специа­листов. Сегодня выпускники ЕНУ трудятся на ответственных должностях в органах власти, крупных отечественных и зарубежных компаниях, национальных корпорациях.

Сейчас в университете идет приемная кампания. Проводятся творческие экзамены по шести образовательным прог­раммам. С 13 по 20 июля будет осуществляться прием до­кументов для участия в конкурсе по присуждению образовательного государственного гранта. Более подробную информацию для поступающих в вуз можно узнать, пройдя по ссылке ­https:⁄⁄enu.kz⁄ru⁄abiturientam⁄.

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