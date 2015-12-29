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​Золотые километры мастеров

Юрий ЛИФИНЦЕВ

Вот уже третий год состязания, организуемые близ Талгара, входят в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS). Нынче руководство сборной Казахстана отказалось от участия в традиционных европейских новогодних стартах Tour de Ski, вернее, в них после болезни проверит свои силы лишь один наш гонщик – лидер национальной ­команды РК Алексей Полторанин. А укреплять свой международный рейтинг и готовиться к более серьезным стартам, в том чис­ле молодежному чемпионату мира и Всемирной зимней универсиаде-2017, сборная страны начнет во второй половине сезона, после праздников.

В разгар кубковых состязаний я спросил у приехавшего на пресс-конференцию генерального секретаря Федерации лыжных гонок РК Андрея Невзорова, большой ли снег лежит на лыжном стадионе?

– Вполне достаточный, – ответил он. – 30 сантиметров, не меньше. Но самое главное, это естественный снег, которого нам на соревнованиях в Европе очень не хватает. Там чаще всего приходится состязаться на искусственном, куда более жестком покрытии.

Стопроцентного результата – три золотые медали в трех гонках – добилась в этих соревнованиях лидер женской сборной Казахстана Елена Коломина, выигравшая спринт, гонку на 5 км классическим ходом и скиатлон 5 км + 5 км. Два «золота» (в спринте и гонке на 10 км классическим стилем) получил еще один опытнейший гонщик – Николай Чеботько. И вновь я обратился к Андрею Невзорову: «Не пугает ли специалистов то обстоятельство, что в преддверии молодежного чемпионата мира и, по сути, за один сезон до Всемирной зимней универсиады у нас на ведущих позициях не молодая смена, а ветераны национальной команды, гонщики, блиставшие на лыжне еще и 10 лет назад?»

– Не пугает, – ответил собеседник, – я даже представить себе не мог, что на Кубке страны будет как-то по-иному. У лидеров есть база подготовки, есть результат. Да, ни Коломина, ни Чеботько не попадают на многие соревнования, где есть определенные возрастные ограничения, но зато теперь они индивидуально со своими личными тренерами могут строить тренировочный процесс. И совместные выступления в различных состязаниях, особенно на республиканском уровне, только стимулируют их молодых соперников на достижение наивысших результатов. 

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