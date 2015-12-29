Статьи
Золотые километры мастеров
Юрий ЛИФИНЦЕВ
Вот уже третий год состязания, организуемые близ Талгара, входят в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS). Нынче руководство сборной Казахстана отказалось от участия в традиционных европейских новогодних стартах Tour de Ski, вернее, в них после болезни проверит свои силы лишь один наш гонщик – лидер национальной ­команды РК Алексей Полторанин. А укреплять свой международный рейтинг и готовиться к более серьезным стартам, в том чис­ле молодежному чемпионату мира и Всемирной зимней универсиаде-2017, сборная страны начнет во второй половине сезона, после праздников.

В разгар кубковых состязаний я спросил у приехавшего на пресс-конференцию генерального секретаря Федерации лыжных гонок РК Андрея Невзорова, большой ли снег лежит на лыжном стадионе?

– Вполне достаточный, – ответил он. – 30 сантиметров, не меньше. Но самое главное, это естественный снег, которого нам на соревнованиях в Европе очень не хватает. Там чаще всего приходится состязаться на искусственном, куда более жестком покрытии.

Стопроцентного результата – три золотые медали в трех гонках – добилась в этих соревнованиях лидер женской сборной Казахстана Елена Коломина, выигравшая спринт, гонку на 5 км классическим ходом и скиатлон 5 км + 5 км. Два «золота» (в спринте и гонке на 10 км классическим стилем) получил еще один опытнейший гонщик – Николай Чеботько. И вновь я обратился к Андрею Невзорову: «Не пугает ли специалистов то обстоятельство, что в преддверии молодежного чемпионата мира и, по сути, за один сезон до Всемирной зимней универсиады у нас на ведущих позициях не молодая смена, а ветераны национальной команды, гонщики, блиставшие на лыжне еще и 10 лет назад?»

– Не пугает, – ответил собеседник, – я даже представить себе не мог, что на Кубке страны будет как-то по-иному. У лидеров есть база подготовки, есть результат. Да, ни Коломина, ни Чеботько не попадают на многие соревнования, где есть определенные возрастные ограничения, но зато теперь они индивидуально со своими личными тренерами могут строить тренировочный процесс. И совместные выступления в различных состязаниях, особенно на республиканском уровне, только стимулируют их молодых соперников на достижение наивысших результатов.

Популярное

Все
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
И ТЭЦ готовы даром передать
Почему у трех врачей разный диагноз?
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Тайна письма Абая
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Зона заработка
Контроль над вирусами
Созвучие великих
На ремонт и уголь деньги есть
Не отклоняясь от графика поставок
Не оставляйте детей одних!
Информация в помощь
Отдых совместили с учебой
Пусть музыка звучит!
Дорога к храму
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Битвы за четвертьфинал
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Подкралась старость незаметно
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Статьи
Пусть музыка звучит!
Статьи
Битвы за четвертьфинал
Статьи
Дурное дело
Статьи
Не оставляйте детей одних!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]