​Золотые наши девушки!

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Максут ИРЖАНОВ

Накануне право выступать в решающих боях первенства планеты они завоевали в полуфинальных поединках. Назым Кызайбай в весовой категории 48 кг не оставила шансов сопернице из КНДР Янг ­­Гум У. Ее успех повторили Дина Жоламан, в упорном бою выигравшая у китаянки Лю Пяопаю, Валентина Хальзова, уверенно одолевшая немку Надин Апетц, правда, без нокау­та, и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг), выигравшая тяжелый бой у китаянки Шижин Ванг.

В финальном бою каж­дая из них повторила этот сценарий, но уже с другими соперницами. Тон задала Назым Кызайбай, без проблем одолевшая китаянку Ван Юянь в самой легкой весовой категории – 48 кг. Первая чемпионка мира из нашей страны стала теперь и первой двукратной чемпионкой мира. Молодец, Назым! Сполна оправдала на­дежды тренеров и болельщиков.

Блистательной была победа в финале нашей Дины Жоламан над опытной болгаркой Стойкой Петровой в весе 54 кг. Все четыре раунда наша спортсменка провела в атаке, не дав возможности сопернице, которая была на голову выше ростом, переломить ход события на ринге. И судьи единогласно были на стороне казахстанки.

А вот Валентине Хальзовой победа над китаянкой Хонг Гю далась очень даже нелегко. Проиграв первый раунд, Валентина не опустила руки, а стала действовать увереннее и точнее во втором и третьем раундах. Казалось, что китаянка в заключительном раунде вновь активизировалась, но в итоге раздельным решением судей победа все же была присуждена нашей спортсменке.

Оставалось ждать самого последнего боя этого чемпионата мира в супертяжелой весовой категории – свыше 81 кг, когда на ринг вышла Ляззат Кунгейбаева против американки Шадасии Грин. Успехи подруг по команде не могли не повлиять на настроение Ляззат, и она провела самый важный в своей жизни бой на высоком уровне: в трех раундах из четырех была лучше своей соперницы.

Четыре раза под сводами «Барыс Арены» звучал гимн Республики Казахстан и поднимался Государственный флаг. Плюс к этому на пьедестал поднимались бронзовые призеры чемпионата мира 2016 года Жайна Шекербекова (54 кг), завоевавшая лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, и Айжан Ходжабекова (57 кг).

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