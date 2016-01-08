Два дня на промышленных площадках Соколовско-Cарбайского горно-обогатительного производственного объединения за звание лучшего боролись представители всех предприятий Евразийской Группы (ERG) – крупнейших промышленных производств Казахстана. Это первый в истории компании конкурс профессионального мастерства такого масштаба под названием «Алтын қор».

Борьбу за призовые места по семи номинациям вели представители АО «Алюминий Казахстана» (Павлодар), Казахстанского электролизного завода (Павлодар), Евроазиатской энергетической корпорации (Аксу, Павлодарская область), АО «ТНК «Казхром» (Аксу, Актобе и Хромтау), АО «Шубарколь комир» (Караганда), ТОО «Трансремвагон» (предприятия в Экибастузе и Рудном), АО «ССГПО» (Рудный). Свои профессиональные навыки продемонстрировали машинисты мостового крана, электрогазосварщики, электрослесари, токари, машинисты экскаваторов, бульдозеров и автосамосвалов – всего порядка 40 человек. Все они были победителями отборочных туров, которые в течение года проводились на предприятиях Группы.

Первое знакомство участников и представителей конкурсных комиссий состоялось в актовом зале учебного центра подготовки кадров ССГПО, где был дан старт конкурсу. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя правления Евразийской Группы по персоналу и безопасности Юрий Серебряков:

– Главным богатством Евразийской Группы всегда были и остаются люди. Поэтому символично, что конкурс называется «Алтын қор», что означает «Золотой фонд». Всех вас, представителей ведущих рабочих профессий, можно назвать «золотым фондом» Евразийской Группы. Мы гордимся, что на предприятиях ERG есть такие высококлассные мастера!

Состязания проходили в два этапа: первый день был посвящен проверке теоретических знаний конкурсантов, второй – демонстрации практических навыков.

– Для меня это не первый конкурс профессионального мастерства, – поделилась впечатлениями машинист крана Мария Шибитова. – Волнение, конечно же, присутствовало, но желание выступить достойно было гораздо сильнее.

– А мне впервые выпала такая возможность, – рассказал водитель автосамосвала ЕЭК Игорь Мерк. – Это большая школа профессионального роста.

Финальной точкой конкурса стала торжественная церемония награждения победителей в культурно-развлекательном центре «Горняк». В этот вечер в адрес участников праздника труда звучало множество добрых слов и поздравлений.

– Огромное спасибо всем участникам конкурса и, конечно же, руководству Евразийской Группы, которое, несмот­ря на сложный экономический период, изыскало возможность для проведения такого масштабного мероприятия, – отметил президент ССГПО Береке Мухаметкалиев. – Это очень важно для обмена опытом и знаниями, для повышения квалификации работников и просто для общения представителей предприятий Группы. Сегодня в зале проигравших нет, все мы – победители, а участники – лидеры своих коллективов. Спасибо за профессионализм! Вместе мы работаем, развиваемся и создаем прочную основу для нашей компании и нашей страны.

По решению руководства Евразийской Группы обладателю третьего места вручен приз в размере 200 тыс. тенге, второго – 300 тыс. тенге. Победителям же присуждена премия в размере 500 тыс. тенге. Еще один сюрприз для участников конкурса подготовил профсоюзный комитет ССГПО. За профессионализм и устремленность семь представителей предприятий получили дипломы и денежные премии в размере 15 тыс. тенге.

Сегодня «золотыми кадрами» Евразийской Группы можно по праву считать токаря Серика Ниязгулова (АО «ТНК «Казхром»), электрогазо­сварщика Феликса Гаврикова (ССГПО­), электрослесаря Дмитрия Туника (ССГПО­), машиниста крана Марию Шибитову (КЭЗ), машиниста экскаватора Юрия Калиничева (АО «ТНК «Казхром»), машиниста бульдозера Сергея Вейде (АО «Алюминий Казахстана»), машиниста автосамосвала Сергея Гупалова (ССГПО).