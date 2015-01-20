Рухани Жаңғыру
Золотые тайны прошлого
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Археологические исследования проводила экспедиция Музея истории Алматы по заказу городского управления культуры. По словам археологов, курган этот, к сожалению, уже разграблен, но им удалось обнаружить древнее захоронение, предположительно датируемое IV–III веком до нашей эры. Рядом с останками погребенного, очевидно вождя или знатного воина, были найдены редчайшие экспонаты прошлого. Обнаружены они были еще осенью, но ученые обнародовали эту новость только сейчас, когда определили возраст и подлинность предметов.

– Теперь с уверенностью можно сказать, что найденные артефакты представляют историческую ценность, – сказал ученый, секретарь Музея истории Алматы Марат Нурпеисов.

Всего обнаружено три предмета. Один из артефактов – фигурка кошачьего хищника. Она изготовлена из двух штампованных рельефных пластин, соединенных в единую скульптурную композицию. Позу фигурки ученые условно определили как "играю­щий котенок". Вероятно, это элемент магической композиции головного убора. Датируется артефакт IV веком до нашей эры. Вторая уникальная находка – золотая пластинка с изображением хищной птицы. По всей вероятности, это беркут или гриф. Голова птицы повернута влево, клюв крупный, крылья широко расправлены и опущены. Птица изображена на фоне полунницы. Это изображение трактуется как геральдический символ и также относится к IV веку до нашей эры. Третий памятник древности – бронзовое зеркало с ручкой – состоит из круглого бронзового диска с выступом и круглого кольцевидного бронзового ободка шириной 2 см. Диск зеркала и ободок припаяны друг к другу. Датируется II веком до нашей эры – II веком нашей эры. Помимо золотых предметов в захоронении были обнаружены осколки керамической посуды.

Найденные артефакты хранятся в фондах Музея истории города. Ученым еще предстоит раскрыть их загадки, и они не сомневаются, что это далеко не все тайны прошлого, скрытые в Кок-кайнарском кургане.

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