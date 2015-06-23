Свежий выпуск «Золотые» юные математики Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Турнир проведен в Республиканской физико-математичекской школе-интернате им. О. Жаутыкова в Алматы. По итогам математического состязания команда школы-лицея № 8 для одаренных детей в составе Владимира Роговского, Тимофея Хочунского, Миланы Галикберовой (руководитель Лариса Шафоренко) стала обладателем Гран-при. Дипломом первой степени награждена команда школы-лицея № 10 им. Абая для одаренных детей в составе Мадияра Абдыгалиева, Айгерим Елеусизовой, Айжан Кенжебаевой (руководитель Айнаш Рамазанова). Павлодарские ребята с достоинством выдержали все туры, при этом показали высокий уровень математических знаний, умение работать в команде, критически мыслить, лидерские качества.



