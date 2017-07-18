Золотые запасы Бурабая

Занимая площадь в 67,7 кв. км, эта территория включает в себя золоторудные месторождения Новоднепровское, Северный и Южный Райгородок.
Комментируя решение отраслевого министерства дать «добро» на реализацию проекта новой геологоразведочной программы, вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев отметил, что «RG Gold выполнило ранее принятые контрактные обязательства по разведке запасов месторождений на выделенном участке. Более того, данные, полученные их специалистами, подтвердили значимый потенциал Новоднепровской контрактной территории…»
По словам генерального директора компании RG Gold Серика Сыздыкова, новый этап геологоразведочных работ нацелен на продолжение изучения Новоднепровской площади. Подготовка займет 8 месяцев, а, собственно, геологические изыскания продлятся до 2021-го. При этом инвестиции составят не менее 1 млрд тенге.
Как сообщили в Комитете геологии и недропользования МИР РК, предыдущая программа геологоразведочных работ завершилась 23 мая 2017 года. Контрактные условия исполнены в полном объеме, инвестиции за 3 года составили более 3 млрд тенге. В результате RG Gold добилась значительного увеличения ресурсов и запасов золота на трех упомянутых выше месторождениях. Важным открытием стали новые перспективные участки, что и послужило основанием для подачи запроса на продление сроков геологоразведки.
За три года – с 2014-го по май 2017-го – на Новоднепровской площади компанией выполнены значительные объемы поисковых и разведочных работ. Проведены аэрогеофизические, наземные площадные и профильные геофизические исследования. Пробурено в общей сложности 448 колонковых и 1 852 поисковых скважин с гидротранспортом керна. Кроме того, изучены технологические свойства первичных руд, составлен регламент их переработки.
По международному стандарту JORC (2012) ресурсы месторождений Северный и Южный Райгородок составляют 145 тонн золота, промышленные запасы – 85 тонн (отчет составлен компанией Wardell Armstrong International). В соответствии со стандартами ГКЗ РК в 2017 году по месторождению Южный Райгородок утверждены запасы золота в объеме 68,6 тонны.
Завершается составление отчета с подсчетом запасов золота на месторождении Северный Райгородок. Казахстанские стандарты определяют суммарные запасы драгметалла двух вышеупомянутых месторождений по категориям С1 и С2 не менее 100 тонн, что в три раза превысит запасы, имевшиеся на балансе при вхождении ТОО «RG Gold» в геологоразведочный проект.