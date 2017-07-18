Золотые запасы Бурабая

Занимая площадь в 67,7 кв. км, эта территория включает в себя золоторудные месторождения Новоднепровское, Северный и Южный Райгородок.

Комментируя решение отраслевого министерства дать «добро» на реализацию проекта новой геологоразведочной программы, вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев отметил, что «RG Gold выполнило ранее принятые контрактные обязательства по разведке запасов месторождений на выделенном участке. Более того, данные, полученные их специалистами, подтвердили значимый потен­циал Новоднепровской контрактной территории…»

По словам генерального директора компании RG Gold Серика Сыздыкова, новый этап геологоразведочных работ нацелен на продолжение изучения Новоднеп­ровской площади. Подготовка займет 8 месяцев, а, собственно, геологические изыскания продлятся до 2021-го. При этом инвестиции составят не менее 1 млрд тенге.

Как сообщили в Комитете геологии и недропользования МИР РК, предыдущая программа гео­логоразведочных работ завершилась 23 мая 2017 года. Конт­рактные условия исполнены в полном объеме, инвестиции за 3 года составили более 3 млрд тенге. В результате RG Gold добилась значительного увеличения ресурсов и запасов золота на трех упомянутых выше месторождениях. Важным открытием стали новые перспективные участки, что и послужило основанием для подачи запроса на продление сроков гео­логоразведки.

За три года – с 2014-го по май 2017-го – на Новоднепровской площади компанией выполнены значительные объемы поисковых и разведочных работ. Проведены аэрогеофизические, наземные площадные и профильные геофизические исследования. Пробурено в общей сложности 448 колонковых и 1 852 поисковых скважин с гидротранспортом керна. Кроме того, изучены технологические свойства первичных руд, составлен регламент их переработки.

По международному стандарту JORC (2012) ресурсы месторождений Северный и Южный Райгородок составляют 145 тонн золота, промышленные запасы – 85 тонн (отчет составлен компанией Wardell Armstrong International). В соответствии со стандартами ГКЗ РК в 2017 году по месторождению Южный Райгородок утверждены запасы золота в объеме 68,6 тонны.

Завершается составление отчета с подсчетом запасов золота на месторождении Северный Райгородок. Казахстанские стандарты определяют суммарные запасы драгметалла двух вышеупомянутых месторождений по категориям С1 и С2 не менее 100 тонн, что в три раза превысит запасы, имевшиеся на балансе при вхож­дении ТОО «RG Gold» в геологоразведочный проект.