​Золушка на все времена

Золушка – едва ли не самая популярная сказочная героиня. Сказку много раз экранизировали и за рубежом, и в советской стране. «Золушка» представлена в репертуаре многих детских театров. Несколько раз обращался к ней и алматинский ТЮЗ. По словам директора театра Надежды Горобец, еще несколько лет назад в новогодние праздники «Золушка» шла на тюзовской сцене.

– Дети очень хорошо принимали спектакль, и мы решили, что он должен быть в нашем репертуаре. Романтичная история о любви Принца и Золушки и сегодня очень актуальна, – утверждает она. – Мы должны воспитывать в детях высокие чувства, веру в мечту, желание быть добрыми, помогать друг другу. Поэтому, на наш взгляд, этот спектакль очень вовремя появился на сцене. Можно сказать, что он венчает наш репертуар классических спектаклей для детей. Сказка получилась очень красивой, яркой, музыкальной.

Актуальной считает эту сказку и режиссер Султан Усманов. Не секрет, что, вырастая, многие девушки так ждут «принца на белом коне», что эти мечты иногда перерастают в манию, у которой есть название – «комплекс Золушки». Порой на такие ожидания уходит вся жизнь. Есть и еще одна ипостась Золушки, вернее, не самой героини, а ее сестер-злючек, когда молодые красавицы бросают все силы на активные поиски принца с одной целью – стать богатыми. Они называют себя Золушками, забывая, видимо, что имя произошло не от слова «золото», а от слова «зола».

– Наш спектакль – это не гонка за королями и принцами. Мы делали классический вариант сказки, где все подчинено доброму началу, – уточняет Султан Усманов. – Наша Золушка (актриса Кристина Золочевская) не пассивная красавица, ждущая своего Принца. У нас она другая – более боевая. Пока в ее жизни не было смысла, не было любви, не было цветка, подаренного Принцем, который стал для нее олицетворением новой жизни, она плыла по течению. Но как только появился Принц, Золушка начала меняться. Причем их знаковая встреча во время бала стала тем толчком, после которого начал меняться и Принц – из некоего робота он превратился в нормального человека, который тоже хочет любить.

В тюзовском спектакле Принц – не записной красавец. Актер Максат Сахиулы делает своего Принца немного неуклюжим, на котором и корона-то сидит нескладно, все время съезжая на уши. Тем самым зрителям дают понять, что Золушка полюбила Принца не за красоту, а за его душевные качества. Плюсом тюзовской постановки можно назвать и обилие музыки, в которой угадываются знакомые «золушкинские» мелодии. Песни исполняют сами актеры, что также в традициях этого театра. Как и то, что происходящее на сцене постоянно стыкуется со зрительным залом – юным зрителям рассказывает историю Сказочник, который по ходу действия становится еще и Королевским егерем (артист Александр Шитов). Иногда он задает ребятам вопросы, советуется, как лучше поступить в той или иной ситуации. Так что дети тоже становятся участниками театрального действа.

В спектакле задействованы и дети – воспитанники театрального тюзовского кружка «Ручей-ручеек» – четверо малышек в белых балетных пачках изображают четверку лошадок, везущих карету Золушки в королевский дворец на бал. Как рассказал Султан Усманов, чтобы выбрать, кто же из студийцев будет участвовать в спектакле, был проведен настоящий кастинг – так всем хотелось играть.

Кстати, когда одна из зрительниц спросила режиссера, а почему в спектакле нет так полюбившегося многим симпатичного мальчика-Пажа все из того же классического фильма про Золушку, Султан Алимжанович, шутя, а может, грустя, ответил: «Паж был. Поседевший, он сидел в зрительном зале. Это я сам…»