Зона активности

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Уак Манбетеев

Проекты относятся к сфере машиностроения, стройиндуст­рии, фармацевтики, пищевой и химической промышленности. Кроме того, на территории промзоны завершат строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей и завода по обработке природного камня.

Согласно намеченным планам алматинский производитель замороженного теста ТОО «GROUP NAK 8» будет выпускать 60 наименований заготовок для выпечки хлеба, булочек, пирожков, маффинов, печенья и других изделий. Ожидается, что завод будет производить 2 тыс. кг замороженной продукции в сутки. Полуфабрикатами компании уже заинтересовались городские кафе, рестораны и гостиницы. А фармацевтическая компания ТОО «Алмерек» будет производить изделия медицинского назначения, среди которых пробирки, шпатели, гинекологические зеркала и др. Строительство завода на территории ИЗА позволит предприятию расширить производственную площадь в 3 раза.

Помимо алматинских предпринимателей, в ИЗА ведут строительство заводов и транснацио­нальные компании.

– У нас представлены проекты с участием японского и китайского капитала. К примеру, передислокацию и расширение производства проводит предприятие по выпуску инженерных систем безопасности ТОО «Tokyo Rope Almaty», а компания Asia Steel Pipe Company ведет строительство завода по производству стальных труб большого диаметра, – говорит директор ТОО «Индустриальная зона Алматы» Адиль Бурлибаев. – Инвестиции японской компании для запуска завода составят порядка 3,6 миллиарда тенге. Для Asia Steel Pipe Company выделено 17,6 гектара земельного участка с размером инвестиций в 33 миллиарда тенге.

По его словам, резиденты находят ИЗА наиболее выгодным предложением благодаря возможности получения участка земли с готовой инфраструктурой. Резидент может арендовать участок до 3 лет, выкупить его в собственность или получить участок в качестве натурного гранта, то есть бесплатно. Цель такого масштабного проекта – вынос промышленных предприя­тий за пределы города в рамках алматинской агломерации, что позволит в будущем снизить транспортную нагрузку в цент­ральных районах города и улучшить экологическую обстановку.

Нельзя не отметить мультипликативный эффект ИЗА как для бизнеса, так и для горожан. К примеру, запуск предприятий позволит создать порядка 5 тыс. рабочих мест, произведенную продукцию будут сбывать на внут­реннем рынке, что частично решит вопрос импортозамещения. Продукция предприятий будет экспортироваться и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

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