​Зона футбола

В турнирах по мини-футболу, волейболу и настольному теннису состязались команды осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении ОВ 156/6. Самыми эмоциональными выдались футбольные матчи, где из 10 команд одну представили сотрудники колонии.
– Проект называется «Ресоциализация: Ты нужен обществу», – дал комментарий прокурор района Александр Акулов. – Такие турниры способствуют перевоспитанию, потому что повышают самооценку, воспитывают такие социально необходимые качества, как достоинство, воля к победе, стойкость, уважение к оппоненту.
Все победители спартакиады награждены кубками, дипломами и призами. Команды-победители по футболу и волейболу еще получили возможность пообщаться с родственниками через интернет-связь, игрокам внесены поощрения в личные карточки осужденных.