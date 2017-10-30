​Зона футбола

В турнирах по мини-футболу, волейболу и настольному теннису состязались команды осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении ОВ 156/6. Самыми эмоциональными выдались футбольные матчи, где из 10 команд одну представили сотрудники колонии.

– Проект называется «Ресоциа­лизация: Ты нужен обществу», – дал комментарий прокурор райо­на Александр Акулов. – Такие турниры способствуют перевос­питанию, потому что повышают самооценку, воспитывают такие социально необходимые качества, как достоинство, воля к победе, стойкость, уважение к оппоненту.

Все победители спартакиады награждены кубками, дипломами и призами. Команды-победители по футболу и волейболу еще получили возможность пообщаться с родственниками через интернет-связь, игрокам внесены поощрения в личные карточки осужденных.