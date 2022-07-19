Зона Instagram

Стенгазета под названием Instagram появилась в женской колонии ЕС-164⁄6 города Петропавловска.

Рисует газету осужденная ­Айман. На воле она была активным пользователем социальной сети. Это и подсказало идею создания газеты, оформленной под Instagram.

– Меня с моей инициативой поддержали в отряде, – рассказывает девушка. – Общими усилиями мы выпустили первый номер Instagram-газеты, потом второй, третий...

Как в каждой приличной газете, здесь тоже есть свои рубрики: «Советы здоровья», «Как вести огород», «Советы красоты», «Памятки». В разделе «Клубничка» публикуются рецепты масок для лица.

Всю полезную информацию Айман находит в журналах. Содержание газеты согласовывает с начальником отряда.

В женской колонии работают литературный клуб «Эллегия» и Клуб здоровья. Проводятся конкурсы по озеленению, выращиванию цветов, созданию причесок и уходу за лицом. На территории учреждения функ­ционирует также теплица, где осужденные женщины выращивают виноград, лимоны, мандарины, огурцы и перцы.