Свежий выпуск Зона Instagram 19 июля 2022 г. 0:00 Андрей Кратенко Стенгазета под названием Instagram появилась в женской колонии ЕС-164⁄6 города Петропавловска. Рисует газету осужденная Айман. На воле она была активным пользователем социальной сети. Это и подсказало идею создания газеты, оформленной под Instagram. – Меня с моей инициативой поддержали в отряде, – рассказывает девушка. – Общими усилиями мы выпустили первый номер Instagram-газеты, потом второй, третий... Как в каждой приличной газете, здесь тоже есть свои рубрики: «Советы здоровья», «Как вести огород», «Советы красоты», «Памятки». В разделе «Клубничка» публикуются рецепты масок для лица. Всю полезную информацию Айман находит в журналах. Содержание газеты согласовывает с начальником отряда. В женской колонии работают литературный клуб «Эллегия» и Клуб здоровья. Проводятся конкурсы по озеленению, выращиванию цветов, созданию причесок и уходу за лицом. На территории учреждения функционирует также теплица, где осужденные женщины выращивают виноград, лимоны, мандарины, огурцы и перцы.