​Зона самообслуживания

В крупных торговых точках Шымкента появились зоны самообслуживания, позволяющие гражданам получить государственные услуги, не обращаясь в ЦОНы.

Первые зоны самообслуживания в местах большого скопления людей появились в городе еще в начале года. Их по инициативе департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Шымкенту при активном участии шымкентского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» открыли на рынках «Қырғы» и «Айна». Сделали это для вовлечения граждан в активное пользование порталом электронного правительства при получении государственных услуг, ведь сегодня через портал элект­ронного правительства можно получить доступ к более 500 элект­ронным услугам.

Опыт показал, что такие зоны самообслуживания пользуются популярностью, избавляя людей от необходимости ехать в ЦОНы и отстаивать там очередь, чтобы получить необходимую справку. Сейчас аналогичные офисы самообслуживания работают во всех гос­органах, университетах, колледжах и школах города.

– Зоны самообслуживания нацелены на ликвидацию очередей при получении наиболее востребованных справок в центрах обслуживания населения и коррупционной составляющей, – комментирует ситуацию руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Шымкенту Али Комекбаев. – Они способствуют формированию навыков цифровой грамотности граждан и позволяют упразднить, а то и полностью исключить возможность прямого контакта граждан с чиновниками.

За такими уголками закреплены специалисты ЦОНа, которые проводят информационно-пропагандистскую работу с гражданами о работе на портале электронного правительства и в мобильном приложении «телеграм-бот». В ближайшее время открытие зон самообслуживания запланировано на центральных рынках города «Самал», «Бекжан», «Тулпар» и «Авто-Нур».