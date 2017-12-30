Зоны безопасности для защиты женщин от сексуальных домогательств создадут в Берлине

В мире
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Организаторы празднования Нового года в Берлине создадут "специальную безопасную зону для женщин", чтобы защитить их от сексуальных домогательств со стороны мигрантов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Местные власти решили пойти на подобные меры после того, как два года назад в ряде немецких городов женщины сообщили о сексуальных домогательствах со стороны мигрантов в новогоднюю ночь. При этом идея создания специальных зон на массовых мероприятиях пришлась по вкусу далеко не всем. Многие посчитали это дискриминацией.

Праздничное мероприятие в ночь на 1 января в немецкой столице состоится у Бранденбургских ворот. На нем, как ожидается, будут присутствовать тысячи человек.

В ночь на 1 января 2016 года в Кельне около 1,5 тысячи немецких женщин подверглись сексуальным домогательствам. Они утверждают, что их обидчиками были выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Случаи коллективных нападений на женщин происходили и после. В конце мая прошлого года в полицейское управление Дармштадта поступило около двух десятков заявлений от женщин, которые утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны мигрантов во время проходившего в городе музыкального фестиваля.

В начале июля 2016-го полиция Дюссельдорфа сообщила о новой волне подобных преступлений, которые происходили в общественных бассейнах города.

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