Зоопарк на орбите

Колонка обозревателей
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Елена Брусиловская
Кстати сказать, на гибель она была обречена с самого начала, потому что космический корабль не имел спускаемого аппарата. Интересная деталь – этот полет был приурочен к 40-й годовщине Октябрьской революции, и ученые так спешили по традиции отрапортовать к празднику, что просто не успели до конца продумать конст­рукцию ракеты.

И лишь в 60-м году, когда был соз­дан космический корабль нового типа, благополучно вернулись на землю еще два четвероногих космонавта – собаки Белка и Стрелка, которые провели на орбите 25 часов. Кстати сказать, Стрелка поз­же даже обзавелась потомством, и одного из ее щенков тогдашний руководитель страны Никита Хрущев подарил чете Кеннеди.

Но первыми земными обитателями, которые полетели в космос уже через год после окончания войны, летом 1946 года, были мухи-дрозофилы. Их отправили американские ученые, чтобы посмотреть, как воздействует космическая радиация на живые организмы. (Поясню: первые запуски ракет производились лишь в верхние слои атмосферы, на условную границу с космосом, на орбиту эти живые организмы не выводились.) Опыт завершился благополучно, и тогда отцы космонавтики взялись за братьев наших меньших.

Но в отличие от СССР американцы посылали в космос не собак, а мартышек. В 1948 году космонавтом стала макака по кличке Альберт I, который также сложил голову на благо науки. За Альбертом I были еще шесть Альбертов, обезьяньих «комикадзе». Правда, Альберту VI удалось выжить. Но прославился не он, а обезьяна Хэм, запущенная американцами в январе 1961 года. Шимпанзе сделала один виток вокруг Земли и благополучно вернулась на Землю, за что ее в шутку назвали «первым Гагариным».

Ну а в нашей стране в качестве подопыт­ных выступали безродные и беспородные дворняги. Считалось, что они здоровее и вынос­ливее породистых псов. Причем собаки для более объективной информации отправлялись в космос парами. Вы не поверите, но их, как и современных космонавтов, крутили на центрифуге, подвергали перепадам температур и даже проверяли на психологическую совместимость, чтобы не подрались на орбите: разнимать-то их там некому. Причем наши собаки летали, как говорится, в полной боевой готовности в отличие от американских макак, которых отправляли в космос в состоянии глубокого наркоза.

И еще один забавный факт. В середине 50-х, когда на Байконуре готовили к запуску очередную ракету с Бобиком, буквально перед стартом он сорвался с поводка и убежал. А попробуйте найти небольшую собачку в наших бескрайних казахских степях! Так как отменять запуск было уже поздно, в городке возле солдатской столовой поймали первую попавшуюся дворнягу и запустили в космос. Кличку космонавту-дублеру дали ЗИБ – «запасной исчезнувшего Бобика», который благополучно вернулся на Землю.

Надо сказать, что в космос отправляли не только собак и обезьян. В 1963 году для полета французского корабля в качестве пассажира выбрали кота Феликса. Тогда газеты опубликовали его портреты, и даже вышла марка с котом-космонавтом.


Кроме того, в космосе побывали лягушки, морские свинки, крысы, мыши, хомяки, ящерицы и даже черепаха, а еще насекомые – осы, жуки, пауки, бабочки… С их помощью ученые изучали, как быстро живой организм может приспособиться к новым, необычным условиям, ведь впереди у человечества дальние полеты – сначала на Луну, потом на Марс. А потом?..
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