Зоопарк приютил спасенного курганника

Его история печальна. Раненую, обессиленную птицу люди обнаружили на территории нефтяного месторождения Жетыбай. Оперение было покрыто нефтяной пленкой. Скорее всего, хищник из семейства ястребиных попал в сети. Курганника вызволили и передали в Центр реабилитации диких и краснокнижных птиц города Актау. Там спасеныша отмыли, сделали ему операцию и удалили сломанное крыло, восстановить которое было невозможно. Когда пернатый окреп, его решили отправить на ПМЖ в зоопарк. В Актау его нет, а ближайший находится в Караганде.

– Несколько недель назад с нами связался представитель Мангистауской областной инспекции лесного хозяйства с предложением передать спасенную птицу, – рассказывает директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова. – Мы согласились. Наш зоопарк принимает представителей всех исчезающих видов животных. И вот к нам на самолете доставили курганника. Мы отвели ему отдельный вольер. Скоро дадим птице имя, выпишем паспорт, и она будет под нашей опекой.

В первые несколько дней после переезда гость из Мангистау испытывал стресс: почти не ел, только пил воду. Теперь птица осваивается, привыкает к своему новому дому. Вернуться в живую природу она уже не сможет. Орнитологи определили, что хищник молодой, он появился на свет в нынешнем году. Пол пока не установлен.

Надо сказать, что в Карагандинском зоопарке более сотни пернатых спасенышей: это степные орлы, пеликаны, лебеди, соколы-балобаны и белохвостый орлан. Одних ударило током на ЛЭП, других подстрелили охотники, третьих на дороге сбила машина... Неравнодушные люди спасают птиц и везут в зоопарк.

– Мы не раз пробовали выпускать на волю наших степных орлов, – продолжает директор зоопарка. – Они несколько часов полетали над городом, а потом вернулись к нам и стали проситься в свои клетки. Это было предсказуемо. Птицы привыкли к дому: у них здесь регулярное питание, уход, общение с сородичами.