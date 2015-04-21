Зоопарк ждут перемены

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
На его переустройство меценаты выделили 483 млн. тенге. Проект масштабной реконструкции зоологического парка разрабатывает архитектурное бюро Питера Разбаха, который преображал зоопарки в Берлине, Турине, Дубае, Тегеране, Дюссельдорфе и других городах. Территорию почти полностью обновленного зоосада поделят на «континенты», и его гости могут представить, что путешествуют по природным уголкам Евразии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки. Здешним обитателям построят максимально комфортные вольеры, в том числе и зимние. Посетителей, кроме знакомства и общения с миром дикой природы, ждет комфорт­ный отдых: им будут предложены разнообразные сервисные услуги.
Реализацией такой грандиозной реконструкции займется руководство зоопарка и созданный попечительский совет, в который вошли известные деятели науки, культуры и представители крупного казахстанского бизнеса.
– Мы хотим не просто возродить любимое место отдыха алматинцев, но и сделать его лучшим в Евразии, – отметил глава попечительского совета Раимбек Баталов.
По его словам, Алматинский зоопарк вполне может стать большим образовательным, научным и развлекательным центром, войти в число главных достопримечательностей Алматы, таких как Шымбулак или Медеу.
С проектом развития городского уголка природы ознакомился аким Алматы Ахметжан Есимов. Он поблагодарил меценатов за проявленную социальную ответственность, подчеркнул, что пере­устройство зоосада будет осуществляться с учетом мнения общественности города, взаимодействовать с которой поручено попечительскому совету. Аким также заверил, что выделенные средства будут использоваться прозрачно.
– В следующем году зоопарку исполняется 80 лет, – напомнил аким. – В 2014-м его посетили 420 тысяч человек. В целом неплохой показатель, но были годы, когда и до миллиона посетителей доходило. На сегодня проделана определенная работа, и она будет продолжена.

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