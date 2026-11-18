В селе Кокбай области Абай состоялся республиканский турнир по охоте с ловчими птицами «Абай салбурыны – 2026». В этом году турнир посвящен 165-летию Кокбая Жанатайулы, ученика Абая.

Фото пресс-службы акима области Абай

Более ста мастеров соколиной охоты со всех уголков Казахстана съехались, чтобы продемонстрировать свое уникальное искусство. Беркуты, ястребы, соколы-балобаны – эти величественные птицы взмывали в небо, заставляя с восторгом следить за красотой их полета. А грациозные казахские борзые тазы поражали зрителей ловкостью и скоростью.

Помимо захватывающих состязаний с хищными птицами и охотничьими собаками гости могли наблюдать за национальными играми: перетягиванием каната, стрельбой из лука, поднятием барана. В рамках турнира также чествовали казахстанских мастеров, показавших блестящие результаты на VI Всемирных играх кочевников. Их успехи – яркое подтверждение того, что древнее искусство живет и процветает.

В соревнованиях с беркутами победу одержал Ерасыл Серикбекулы (Астана). Второе место занял Бауыржан Сембаев (Восточно-Казахстанская область). Третье место разделили Нургазы Казыбек (Карагандинская область) и Арман Кошкаров (Алматы).

В состязаниях казахских борзых тазы победителем стал Еркебулан Адилбеков (Усть-Каменогорск). Второе место занял Серик Слатов (область Абай). Третье место досталось Мейру Жетписову (ВКО).

В стрельбе из лука весь пьедестал почета остался за жителями Абайского района. Первое место занял Алмас Курманов, второе – Аскар Абеу­ов (оба из села Карауыл), третье – Абай Толеубеков (село Кокбай). В перетягивании каната победу одержала команда села Кокбай. Второе место заняла команда села Карауыл, третье – команда села Кундыз­ды. В состязании по поднятию на плечи барана победителем стал житель села Кундызды Алихан Адилов.