Зороастрийский оссуарий

Уникальная находка попала в музей благодаря директору Инс­титута археологии им. А. Маргулана Бауыржану Байтанаеву. Это ему стало известно, что житель села Темирлановка случайно в обвале канала нашел керамический сосуд с человеческими костями. Его внимание привлек выглядывающий фрагмент керамики. Раскопав его, он обнаружил сломанный керамический сосуд, в котором лежали кости. По словам мужчины, рядом находился кувшин с ручкой.

Селянин сначала принес находку домой, показал соседям и друзьям. Но потом передумал хранить ее у себя, опасаясь кары небесной, и решил вернуть найденные предметы на прежнее место и засыпать землей. Так что археологам, до которых дошла информация о находке, пришлось откапывать оссуарий заново.

– Перед нами классический образец оссуария, – говорит научный сотрудник отдела археологии Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Андрей Донец. – Слово ossuarium происходит от латинского «os» – «кость». В таких керамических сосудах на ножках зороастрийцы производили погребения костных останков человека. Найти такое захоронение можно только по чистой случайности, поскольку на них никогда не ставили какие бы то ни было опознавательные знаки.

В экспозиции музея уже есть зороастрийское погребение, датируемое II–IV вв. н. э. Нашли его в начале 90-х годов прошлого столетия при проведении земляных работ на городище Чимкент. Тогда из-под ковша экскаватора показался огромный хум, в котором обнаружили человеческие останки. То первое погребение оказалось парным. Антропологи после изучения костных останков пришли к выводу, что в нем были захоронены мужчина и женщина.

Андрей Донец бережно склеил сосуд, который оказался разрушенным на достаточно крупные куски. Его высота в высшей точке достигает 55 см, длина составляет примерно полметра, а ширина – 35 см. Сосуд имеет 4 ножки, высота которых около 9 см. Сверху и сбоку, судя по всему, имелись 2 открытых отверстия разного размера. Их предназначение еще предстоит выяснить.

Археологи датируют находку примерно IV–V вв. н. э. Такую хронологию дает кувшин, найденный рядом с оссуарием. Впрочем, пог­ребение оказалось нарушенным, и был ли кувшин действительно рядом с ним, сказать сложно. Уточнить возраст поможет изучение костных останков антропологом. И как только такой специа­лист окажется в Шымкенте, его привлекут к изучению находки.