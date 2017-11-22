Зороастрийский оссуарий

Любовь Доброта, Шымкент

Уникальная находка попала в музей благодаря директору Инс­титута археологии им. А. Маргулана Бауыржану Байтанаеву. Это ему стало известно, что житель села Темирлановка случайно в обвале канала нашел керамический сосуд с человеческими костями. Его внимание привлек выглядывающий фрагмент керамики. Раскопав его, он обнаружил сломанный керамический сосуд, в котором лежали кости. По словам мужчины, рядом находился кувшин с ручкой.

Селянин сначала принес находку домой, показал соседям и друзьям. Но потом передумал хранить ее у себя, опасаясь кары небесной, и решил вернуть найденные предметы на прежнее место и засыпать землей. Так что археологам, до которых дошла информация о находке, пришлось откапывать оссуарий заново.

– Перед нами классический образец оссуария, – говорит научный сотрудник отдела археологии Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Андрей Донец. – Слово ossuarium происходит от латинского «os» – «кость». В таких керамических сосудах на ножках зороастрийцы производили погребения костных останков человека. Найти такое захоронение можно только по чистой случайности, поскольку на них никогда не ставили какие бы то ни было опознавательные знаки.

В экспозиции музея уже есть зороастрийское погребение, датируемое II–IV вв. н. э. Нашли его в начале 90-х годов прошлого столетия при проведении земляных работ на городище Чимкент. Тогда из-под ковша экскаватора показался огромный хум, в котором обнаружили человеческие останки. То первое погребение оказалось парным. Антропологи после изучения костных останков пришли к выводу, что в нем были захоронены мужчина и женщина.

Андрей Донец бережно склеил сосуд, который оказался разрушенным на достаточно крупные куски. Его высота в высшей точке достигает 55 см, длина составляет примерно полметра, а ширина – 35 см. Сосуд имеет 4 ножки, высота которых около 9 см. Сверху и сбоку, судя по всему, имелись 2 открытых отверстия разного размера. Их предназначение еще предстоит выяснить.

Археологи датируют находку примерно IV–V вв. н. э. Такую хронологию дает кувшин, найденный рядом с оссуарием. Впрочем, пог­ребение оказалось нарушенным, и был ли кувшин действительно рядом с ним, сказать сложно. Уточнить возраст поможет изучение костных останков антропологом. И как только такой специа­лист окажется в Шымкенте, его привлекут к изучению находки.

Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение
«Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн для ИИ-проектов
Больше чем игра: как борьба за наследство привела астанчан на большую сцену
«Чемпионы на льду»: мировые фигуристы устроили шоу в столице
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

