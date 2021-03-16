Новые приемы письма маслом и акрилом, комбинирование разных техник, полет мысли творца в век Интернета и скоростей... Воплощаясь в различных вариациях, казахстанское искусство получило новые, присущие ему художественные особенности и формы.

В этом убеждают произведения, представленные на международной выставке «Зов вечности». Ее организовали Центральный государственный музей РК совместно с художниками сообщества «Яблоневая палитра». Представлено более 80 работ в разных жанрах изобразительного и прикладного искусства: пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции, панно (живопись, керамика, графика). Выставку, без сомнения, украсили картины заслуженного деятеля культуры РК, великолепного художника Нелли Бубэ.

– Мне посчастливилось работать в одной мастерской с Нелли Бубэ, – поделилась воспоминаниями организатор выставки и основатель «Яблоневой палитры», художник Лидия Дроздова. – Она удивительно талантливая, мудрая и отзывчивая женщина.

Нелли Бубэ ярко заявила о себе в 1990-х, когда разработала свою уникальную технику соединения живописи, графики, приемов коллажа. Смешивая масляные краски с различными материалами, она создает не иллюзию, а поэзию живописи, говорят искусствоведы. По их словам, Нелли Бубэ стала одним из первых художников, воплотивших идею номадов и Великого шелкового пути столь цельно и масштабно.

Такие ее картины, как «Скифы», «Гостеприимство», «Номады», «Женщины Казахстана» рассказывают об истории казахского народа, неподражаемо передают образы кочевой культуры в виде ярко одетых людей и такой же яркой поклажи на верблюдах. Картины, где повествуется о перекочевке, торговых караванах и теплоте гостеприимной казахской души, Нелли Бубэ пишет с огромной любовью к истории своей страны.

Всего на выставке можно увидеть работы более 40 художников из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это Россия, Чехия, Болгария, Германия, а также города Казахстана – Алматы, Нур-Султан, Талдыкорган, Атырау, Павлодар, Шымкент.

Среди участников приятно отметить молодого художника-графика Анатолия Дроздова. К слову, из всех приглашенных молодых художников в 2020 году на симпозиум в Турцию и Северный Кипр только алматинец удостоился сразу двух наград – «Серебряного ключа» и премии им. Догдурбека. Его картины «Знание», «Свобода» и «Принятие» привлекают экспрессией, а портреты – богатым внутренним содержанием и психологическим драматизмом. Несмотря на молодость, Анатолий Дроздов уже является членом Евразийской творческой гильдии Лондона, Союза художников Грузии и Кипра.

Отдельного внимания заслуживают работы Андрея Латынина. Эта выставка стала для него дебютом в родном Алматы, где он родился, окончил художественное училище, а затем уехал работать в Прагу. Сейчас его вновь вдохновляют любимый город и его окрестности с заснеженными вершинами, горными реками и цветочными полянами. Характерная особенность произведений – поэтичное восприятие природы и артистичность исполнения натюрмортов.

Зрители подолгу останавливаются и возле замечательных работ члена Союза художников Казахстана Зульхайнара Кожамкулова – «Нежность», «Красная тень». Яркие эмоции, жар цвета от его холстов, а также желание совмещать на полотнах, казалось бы, несовместимые цвета, колорит отличают его от остальных художников.

Удивляют мастерством и красотой настенные керамические картины павлодарского художника Алексея Балина. Свой опыт известный график и керамист передает ученикам в колледже искусств в Павлодаре. А любителей сюрреализма порадует картина «Озеро молитвы» Есимгали Жуманова, которого называют «казахстанским Дали».

Многие произведения художников Казахстана словно напоены ароматом родной земли, они обращаются к национальной истории и культуре, героями полотен становятся исторические личности разных эпох. Живописцы будто приглашают оглянуться назад, вспомнить, задуматься, чтобы достойно оценить самое главное достижение – независимость Казахстана, эту мечту предков, ставшую реальностью.